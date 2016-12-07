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Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2017 ehliyet yenileme işlemleri... Ehliyet yenileme randevusu...

2016 yılının bitimine kısa bir süre kala sürücülerin en çok merak ettiği soruların başında ehliyet yenileme işlemi geliyor. 1 Ocak 2016'da başlayan ehliyet yenileme işlemi devam ediyor. 2017 ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? 2017 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenilemek için nereden randevu alınır? Ehliyet değişimiyle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2017 ehliyet yenileme işlemleri... Ehliyet yenileme randevusu...

07 Aralık 2016 10:14

Ehliyet yenileme işlemi 2016 yılının bitimine sayılı günler kala milyonlarca sürücünün gündeminde olan bir konu. 400 - 500 TL ehliyet yenileme ücreti gerçek mi? 2017 yılına çok az bir zaman kala milyonlarca sürücünün merak ettiği soruları sizin için araştırıp cevaplandırdık. Çipli ehliyetlere geçilecek olması, sürücülerin kafasında pek çok soru işareti oluştururken şu anda en önemli gündem konusu Ehliyet yenileme işleminin nasıl yapılacağı. Sürücüler Ehliyet yenilemek için nereden randevu alınacağını merak ederken biz de bu haberle tüm soruların cevaplarını derledik?

Eski sürücü belgelerinin 5 yıl içerisinde yeni ehliyetlerler ile değiştirilmesi gerekiyor. Ancak değişim sürecinin başlaması için ehliyet sahibi sürücünün yapması gereken bazı işlemler var. Sürecin başlaması için sürücünün başvuruda bulunması ve gerekli evrakları tamamlaması gerekiyor. Peki yenileme başvurusu nereden yapılıyor? Yenileme ücreti ne kadar? EGM’nin resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklama ve sürece dair tüm detaylar haberimizde yer almakta. 

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal medyada son zamanlarda ehliyet değişim işlemiyle ilgili ''31 Aralık 2016 tarihine kadar mevcut ehliyetlerin değiştirilmesi gerektiği; aksi halde yılbaşından sonra tam teşekkülü sağlık raporunun hastanelerden alınacağı ve 400-500 TL arası ücret ödenmek zorunda kalınacağı'' iddiası yayılmaktaydı. Bu iddia ile ilgili aile hekimlerinden açıklama geldi. 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Erkut Coşkun, bu iddiaların  gerçeği yansıtmadığını belirterek “01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik gereğince, ehliyetler 2020 yılına kadar şu anda da yürürlükte olan koşullar dahilinde yenilenebilecektir.” açıklamasında bulundu. 

2017 EHLİYET ÜCRETİ VE EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI

1. Eski sürücü belgesi

2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

3. Sürücü sağlık raporu

4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

EGM süreci kolaylaştımak için internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemi hizmete açıldı.

Vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr​) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler: Ehliyet yenileme randevusu, Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2017 ehliyet yen


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