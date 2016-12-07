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Ehliyetini yenileyecekler dikkat

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, sürücü belgesini yenileyecek vatandaşları uyardı.

Ehliyetini yenileyecekler dikkat

07 Aralık 2016 17:23

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada: "1 Ocak 2016 tarihinden itibaren müracaatta bulunan vatandaşlarımıza uluslararası geçerliliği olan yeni tip sürücü belgesi verilmekte, yine bu tarihten itibaren de eski tip sürücü belgesine sahip olanların belgeleri de, talep etmeleri halinde yeni tip belge ile değiştirilmektedir. Bu işlemler Karayolları Trafik Kanunu'nun Geçici 22'nci maddesi hükümlerine göre yerine getirilmekte olup başvuruda bulunanlardan, aile hekiminden alınan sürücü olur raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf ve toplam 15 lira belge ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına dair dekont talep edilmektedir."

Son yenileme tarihi 2020

Eski tip sürücü belgelerinin yenisiyle değiştirilmesi hakkında da açıklamalarda bulunan emniyet ekipleri, "31 Aralık 2020 tarihine kadar süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde kanun maddesinde değişiklik yapılmadığı sürece vatandaşlarımızdan farklı bir belge istenmeyecektir. Yalnızca sürücü belgesi değişim ücreti olan toplam 15 liranın 1 Ocak 2017 itibarıyla Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 3,83 artması öngörülmektedir" ifade etti.

Rapor uyarısı

Son günlerde sosyal medyada, yılbaşından itibaren sürücü belgesinin yenilenmesi için heyet raporu isteneceği hakkındaki konuya da açıklık getiren emniyet güçleri, "Bu rapor için 400 lira ücret ödenmesi gerekeceği, belge yenileme ücretinin artacağı şeklinde aslı olmayan haberler yer aldığı, müdürlüğümüze yapılan müracaatlardan anlaşılmaktadır. Vatandaşlarımız resmi makamlar tarafından yapılmayan açıklama ve duyumlara itibar etmemeleri gerekmektedir" dedi. 

Etiketler: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü


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