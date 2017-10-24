Ehliyetsiz liseli öğrenci polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, babasının 07 MID97 plakalı otomobilini alan lise öğrencisi Mustafa K., okuldan 4 kız arkadaşı ile gezmeye çıktı. Mustafa K., Dumlupınar Bulvarı üzerinde iki kez kırmızı ışık ihlali yapması üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri dur ihtarında bulundu.Polisin ihtarına uymayan lise öğrencisi, Yenidoğan ve Kültür Mahalleleri ara sokaklarında tehlikeli şekilde aracı sürmeye başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından Mustafa K. Ve araçtaki 4 kız arkadaşı Hürriyet Caddesi üzerindeki İller Bankası inşaatının arkasında otomobili parkedip kaçmaya başladı. Polis iki liseli kız öğrenciyi kovalamaca sonucu Akdeniz Üniversitesi girişinde yakaladı.

Polis kaçan 3 öğrenciyi yakalamak için ise çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, sallama tabir edilen bir sopa çıktı. Araç incelenmek üzere otoparka çekilirken, öğrencilerin ehliyetsiz olmaları nedeniyle polisten kaçtıkları tahmin ediliyor.

İsa Akar

