Ehliyetsiz sürücü drift yapmak isterken kaza yaptı

Kaza, Ilgın ilçesi Ayvat Dede Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A., 42 EMM 89 plakalı otomobilini bir iş yerinin oto parkına park ettikten sonra iş yerine girdi. Bu sırada cadde üzerinde henüz ismi belirlenemeyen, ehliyetsiz olduğu iddia edilen bir sürücü 42 BSM 30 plakalı otomobil ile drift yapmak isterken park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kazadan 5 saniye önce geçen at arabasının drift yapmaya çalışan otomobilden kıl payı kurtulduğu ve sürücünün el frenini çekerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı görülüyor. Polisin, kazaya karışarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

İbrahim Yetkin