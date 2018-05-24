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Ek gösterge 3600 ne demek? Ek gösterge neye göre verilir? 3600 ek göstergenin avantajı nedir?

Ek gösterge 3600 ne demek,3600 ek göstergenin avantajı,ek gösterge neye göre verilir gibi sorular bugünlerde oldukça gündemde. Sizler için hazırladığımız bu haber üzerinden konu ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz...

Ek gösterge 3600 ne demek? Ek gösterge neye göre verilir? 3600 ek göstergenin avantajı nedir?

24 Mayıs 2018 22:29

Ek Gösterge nedir? Ek Gösterge 3600 avantajları nelerdir? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevaplarını arıyor. Haberimiz üzerinden ek gösterge 3600 ile ilgili bütün detayları öğrenebilirsiniz. İşte ayrıntılı bilgiler...

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

EK GÖSTERGELER NEYE GÖRE VERİLMEKTEDİR?

Kadro durumlarına göre verilmektedir.

EK GÖSTERGELERİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesinin etkileri ise şunlardır;

AYLIK NET MAAŞLARI
EMEKLİ AYLIKLARI
EMEKLİ İKRAMİYELERİ
(24.-TL AZALIR)
404.-TL ARTAR
14.553.-TL ARTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ek gösterge müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz” dedi. 

“Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” 

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine bir müjde vermek istediğini ifade eden Erdoğan, “Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığın alabilmelerini temin ediyoruz. Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” açıklamasında bulundu. 

 

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