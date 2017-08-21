Ek kontenjanla yerleşen öğrencilere burs fırsatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş ilk üniversite olan Girne Amerikan Üniversitesi, 33. yılında 120 farklı ülkeden gelen 18 binden fazla öğrenciye eğitim imkanı sağlayan uluslararası bir üniversite olarak yoluna devam ediyor. GAÜ öğrencilerinin aldıkları diplomalar aynı zamanda Türkiye dışında da geçerliliği olan uluslararası diploma olma özelliğini taşıyor.

"Ayrıcalıklı burs imkânları"

Üniversite'nin öğrencilere birçok burs imkanı tanıdığını dile getiren GAÜ Türkiye Koordinatörü Hüseyin Ata, "Öğrencilerimize ÖSYM tarafından sağlanan başarı burslarımızın yanı sıra üniversitemizin tercih bursları da var. Bu çok önemli bir nokta. Üniversitemizi gerçekten isteyen öğrencinin bizi birinci tercihine yazması durumunda yüzde 50, ikinci tercihine yazması durumunda yüzde 25, üçüncüye ise yüzde 20 eğitim bursu sağlıyoruz. Yine bunlarla bitmiyor. Üniversitemizin özel aile gruplarına indirimleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve gazi çocuklarına yüzde 50, şehit çocuklarına ise yüzde 100 eğitim bursları sağlıyoruz. Bunun dışında aynı anda eğitim gören kardeşlere de yüzde 25, sarı basın kartı taşıyan basın mensuplarına da yüzde 50 eğitim bursu üniversitemizce sağlanıyor" dedi.

Ek yerleştirme öğrencileri de burs imkanlarından yararlanabiliyor

Burs anlamında geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ve bu imkanların ek yerleştirme GAÜ tarafından tüm öğrencilere sunulduğunu belirten Hüseyin Ata, "ÖSYM takvimine göre adaylar 25 Ağustos ile 5 Eylül arasında ek yerleştirme tercihlerini yapacaklar. Bu tercihleri yapacak olan öğrenciler tüm burs imkanlarına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı. Üniversite adaylarının ek kontenjan döneminin takvimine çok dikkat etmeleri gerektiğinin de altını çizen Ata, "ÖSYM rakamlarına göre 214 bin boş kontenjan bulunuyor. Bir üniversiteye yerleşerek kayıt yaptırmayan öğrenciler de olacak. Aslında bu 214 bin boş kontenjanın biraz daha artması bekleniyor" diye konuştu.

7 yıl kesintisiz burs

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sahip oldukları burslardan mahrum kalmamaları için 7 yıl boyunca verilen burs hakkının alınmadığını da söyleyen Ata açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Öğrenci burs alıyor, ama bir yıl sonrasında çeşitli sebeplerle burs kesilebiliyor. Bizde ise böyle bir durum yok. Üniversitemize gelen öğrenciler 2 yıllık bölümlerde 5 yıla kadar, 4 yıllık bölümlerde ise 7 yıla kadar kesintisiz burs hakkına sahip oluyorlar. Burslarımız kesinlikle kesilmiyor ve öğrencilerin almış oldukları burslar yurtdışında da geçerli. Bu anlamda yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler gittikleri ülkelerdeki eğitim ücretinin yüksek olması ile ilgili bir kaygı duymuyor, tamamen Türkiye fiyatlarıyla yurtdışı kampüslerinde de eğitim alma imkanına sahip oluyor."

GAÜ öğrencisi olmasa dahi İngiltere'de hazırlık eğitimi alma imkanı

İngiltere'deki hazırlık okulundan eğitim almak için GAÜ'nün öğrencisi olma zorunluluğu olmadığının da altını çizen Ata,"Girne Amerikan Üniversitesi öğrencileri dilerlerse belli bir süre veya hazırlık sınıflarını direk İngiltere Kampüsü'nde alma imkanına sahipler. Bunun için özel bir şart yok. Bu seneden itibaren ise Girne Amerikan Üniversitesi'nin öğrencisi olmasa dahi bir lise mezunu veya bu sene sınavda başarılı olamayıp bir sene daha hazırlanacak olan öğrenciler de dilerlerse bir yıl hazırlık eğitimini çok uygun fiyatlarla İngiltere Kampüsü'nde alma imkânına sahip olacaklar" dedi.

Son olarak yorucu ve yoğun geçen bir çalışma yılı ve akabinde stresli sabır gerektiren bir sınav maratonunun ardından emeklerini n karşılığını alan ve hayallerine kavuşan tüm yeni GAÜ öğrencilerine hoş geldiniz diyen Ata, "Harikulade güzel bir üniversite yaşamı ve bununla birlikte doyurucu nitelikli bir akademik eğitim onları bekliyor olacak. Kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları mesleki bilgi ve beceriyi, dünyamızdaki gelişmelere faklı bir gözle bakmayı sağlayacak bakış açısını, sadece değişimin takipçisi olmak yerine o değişime gelecekte öncülük edecek motivasyonu biz üniversite olarak öğrencilerimize kazandırabilmek için her türlü çabayı gayreti sunacağımızı bilmelerini istiyorum" diye konuştu.