Ek yerleştirmede 80 bin 425 aday üniversiteli oldu

YÖK'ten ek yerleştirmeye ilişkin yapılan açıklamada, 2018 yılı “Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Raporu”nda açıkladıkları beklentilerin istikametinde, örgün eğitimde 2018 yılında yüzde 84,7'ye yükseldiği boş kontenjanlarda büyük bir azalmanın sağlandığı hatırlatılarak, genel yerleştirmede sağlanan bu olumlu gelişmenin, verilere ve veri analizleri ile adaylar üzerinde yapılan anketlere dayalı rasyonel planlamayı haklı çıkararak ek yerleştirmede de devam ettiği ifade edildi.

Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamaların sonucu, 2018 yılında programların doluluk oranında görülen artışın, “Ek Yerleştirme”de, yükseköğretim programları kontenjanlarının ve yerleşen aday sayılarının bir önceki yıla göre daha anlamlı ve olumlu bir düzeyde olması sonucunu da beraberinde getirdiği kaydedildi.

2018 yılında, ek yerleştirmedeki kontenjanlara adayların yerleşme oranının yüzde 41,2 olduğu belirtilerek, 2018 yılında boş kontenjan sayısının 114 bin 655 olduğu ve boş kontenjanlardaki bu keskin düşüşün geçen sene ile mukayese edildiğinde yeni sistemin kurgusunun doğruluğunu gösterdiği vurgulandı.

EK YERLEŞTİRMEDE 80 BİN 425 KİŞİ DAHA ÜNİVERSİTELİ OLDU

2018 yılı yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 19 bin 155, önlisans programlarına 61 bin 270 aday olmak üzere toplam 80 bin 425 adayın yükseköğretim kurumlarına yerleştiği ifade edildi.

HEM DEVLET HEM DE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE YERLEŞEN SAYISI ARTTI

2018 yılı ek yerleştirmede Devlet üniversiteleri lisans programlarına yerleşen aday sayısı 15 bin 335, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 47 bin 739 oldu.

2018 yılı ek yerleştirmede Vakıf üniversiteleri lisans programlarına yerleşen aday sayısı 3 bin 147, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 12 bin 712 oldu.

Gerek lisans ve gerekse ön lisans programlarına yerleşen aday sayısındaki artış, hem Devlet hem Vakıf üniversitelerinde gerçekleşti. Bununla birlikte bazı lisans programlarında talebin arzdan az olması da Devlet ve Vakıf üniversitelerinin önümüzdeki sene kontenjan planlaması yaparken dikkat edecekleri yeni kriterlerin bulunması gerektiğini de ortaya koydu.

Açıköğretim programlarına ek yerleştirmede yerleşen aday sayısı 22 bin 581 oldu. Açıköğretimde de, örgün öğretimde olduğu gibi bir iyileşme olduğu görüldü.

Pelin Üzek Kılıç