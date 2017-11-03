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Eker’den Diyarbakır'daki operasyonla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır’da 1 polisin şehit düştüğü, 9 polisin yaralandığı çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, evde bulunan kadın ve çocukları kalkan olarak kullandığını belirtti.

Ekerden Diyarbakırdaki operasyonla ilgili açıklama

03 Kasım 2017 13:19

Eker, emniyet güçlerinin kadın ve çocuklara zarar gelmemesi için büyük bir fedakarlık yaptığına dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar ile birlikte, sabah saatlerinde 1 polisin şehit olduğu, 9 polisin yaralandığı ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklama yaptı. Valilik binasında konuşan Eker, terör örgütü PKK’nın Diyarbakır’ın hayatına öteden beri terör eylemleriyle gölge düşürmeye çalıştığını belirterek, emrinde bulunduğu karanlık odakların, bir takım uluslararası istihbarat örgütlerinin emelleri doğrultusunda PKK terör örgütü ve onun türevlerinin eylem yaptığını ifade etti.

“Emniyet güçleri azami itina ve dikkat sarf etmişler”

Millet olarak herkes ve bütün kurumlarla terör örgütü ve onun uzantılarıyla mücadele ettiklerini anlatan Eker, “Bugün sabah yapılan operasyonda böyle bir mücadelenin devamıdır. Bu PKK/YPS terör örgütü mensubu bugün sabah hak ettiği cezayı buldu. Bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Esasen bu kardeşlerimizin yaralanmasının sebebi şu, evde bulunan çocukları ve kadını bir şekilde kalkan olarak kullandığı için terörist, onlara herhangi bir zarar gelmesin diye emniyet güçlerimizin sarf ettiği itina ve dikkat bu şekilde bir sonuca yol açmıştır. Bunu da özellikle belirtelim. Emniyet kuvvetlerimiz terörist ile sivil insanların, çocukların, kadınların birbirinden ayrılması, teröristin cezalandırılması veya derdest edilmesi sürecinde hiçbir sivilin, hiçbir kadının ve çocuğun zarar görmemesi için de azami itina ve dikkat sarf etmişler. Terörist de kadın ve çocukları kalkan olarak kullanmak suretiyle arkasına saklanmak suretiyle bir bombalama yapmış ve 9 kardeşimiz yaralanmıştır” dedi.

“Emniyet güçleri büyük bir fedakarlık yaptı”

Kadın ve çocukların teröristin ailesi olduğunun değerlendirildiğine dikkat çeken Eker, “Tabi kesin bir bilgi yok. Soruşturma, inceleme devam ediyor. 3 çocuk ve bir kadın, çocuklar emniyet güçlerimiz tarafından emniyete alındı. Onların bu çatışmada zarar görmemesi için de emniyet güçlerimiz tarafından itinayla korundular ve emniyet güçlerimiz burada büyük bir fedakarlık yaptı çocuklara zarar gelmemesi için. Gözaltılar da var, onu sayın valimiz açıklar. Diyarbekir olarak bugün bir kez daha yüreğimiz yandı, Allah rahmet eylesin, milletçe başımız sağ olsun” diye konuştu. 

Etiketler: diyarbakır, mehdi eker, operasyon açıklaması

 

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