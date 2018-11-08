Eker“Her yıl ortalama 300 kadın şiddet neticesinde hayatını kaybediyor”

Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bu şiddete eril şiddet demeyi tercih ediyorum. Öğrencilerime de böyle anlatıyorum. Çünkü toplumsal zihniyet dönüşümü gerektiren şiddet sorunu, kadınla isimlendirilince ne olduğu pek anlaşılmıyor. Tam tersine kadına yönelik şiddet sözüyle hiç istenmediği halde kadınlar güçsüz ya da suçlu gösterilebiliyor”dedi.

“Erkeklerin Feminizm Okuması Şart”

Eril şiddetin, şiddet uygulamayı kendisine hak gören çarpık erkeklik algısını afişe ettiğini belirten Dr. Engin Eker: “Yaygın bir toplumsal sorundur. Temel hak ve özgürlüklerin ihlalidir. Sebebi, erkeğin kadının davranışlarını korkutucu bir şekilde kontrol etme çabası, üstünlük kurma isteği, ekonomik yetersizlikler, iç dünyasında kendisini yetersiz hissetme diyebiliriz. Kadına şiddet terimi, faili gizliyor. Erkeği, şiddetin failini her kim olursa ortaya çıkarmak lazım. Kadına yapılan şey kadını tanımlamamalı. Erkeklerin feminizm okuması şart. Kadın aşağılama aracı olarak kullanıyor. Kadın ve temsil ettiği şeyler o denli yüklü ki kadınla ne yapacağımızı bilemiyoruz. En popüler problem çözme yöntemi olan şiddet, kadınla sorun yaşayan erkeğin heybesinden derhal çıkarılıyor. Şiddet, âcizin meşrebidir. Gücünü gösterme peşinde koşanlar, güçsüzlerdir. Gerçek güçlüler, gücünü gösterme çabasına girmez, bunu içinden bilirler” diye konuştu.

Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt

Ülkemizde eril şiddetin arttığına dikkat çeken Dr. Eker 2008 yılından günümüze şiddet neticesinde ölen kadınları anmak için oluşturulandijital anıta dikkat çekerek, 2018 yılında sayaca göre 328 kadınınhayatını kaybettiğini söyledi.Kadın karşısında erkek egemen toplumun erkeğe biçtiği rol üzerinden kadını ancak şiddet uygulayarak kontrol altına alabileceğini düşünüyor diyen Eker, “Şiddet temel olarak bir güç gösterisi. Erkek güçsüzleştikçe şiddet uygulama potansiyeli artıyor. "Cinsiyet eşitliği söz konusu olursa, erkekler kadınların kendilerine ait bir meta olduğunu düşünmezlerse denge o zaman kurulacak" dedi.