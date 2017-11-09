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Ekimde en çok Manuş Baba dinlendi

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy, aylık en çok dinlenenler listelerini açıklandı. ‘Dönersen Islık Çal’ diyerek gönülleri fetheden Manuş Baba, Eylül ayında olduğu gibi Ekim’de de en çok dinlenen albümler listesinde zirvede kaldı.

Ekimde en çok Manuş Baba dinlendi

09 Kasım 2017 10:44

fizy kullanıcıları en çok Manuş Baba’nın ‘Eteği Belinde’ şarkısını dinledi. Inna en beğenilen yabancı sanatçı olarak kalırken, Dua Lipa ‘Deluxe’ ile yabancı albümler listesinin yeni sahibi oldu.
Turkcell'in dijital müzik platformu fizy’de Ekim ayının en çok dinlenen yerli ve yabancı listeler belirlendi. Ekim’de en çok dinlenen yerli albümde zirvenin sahibi değişmedi. Manuş Baba hem albüm hem de yerli sanatçı kategorisinde müzik severlerin gönlünü fethetti. fizy kullanıcıları Ekim’de en çok Manuş Baba’dan ‘Eteği Belinde’ şarkısını dinledi.

Ekim’in kraliçesi ‘Dua Lipa’

Ekim’de fizy’nin en çok dinlenen yabancı albümü Dua Lipa ‘Deluxe’ oldu. Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın ‘New Rules’ şarkısı ise yabanı müzik severlerin en çok dinlediği şarkı olarak yer aldı. Inna ise en çok dinlenen yabancı sanatçı ve ‘Ruleta’ isimli şarkısına çektiği video ile en çok izlenen video oldu.

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı

Manuş Baba
Sıla
Serdar Ortaç
Sezen Aksu
Oğuzhan Koç

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı sanatçı

Inna
Luis Fonsi & Daddy Yankee
Ed Sheeran
Dua Lipa
No Method

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm

Cımbız - Serdar Ortaç
Sonra Dersin Ki - Koray Avcı
10 - Tarkan
Şampiyon - Hadise

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm

Deluxe - Dua Lipa
Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee
Ruleta - Remixes - Inna
Let Me Go - No Method
Ed Sheeran

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı

Eteği Belinde - Manuş Baba
Dönersen Islık Çal - Manuş Baba
Koştum Hekime - Burak King
Ağlar mıyım? Ağlamam - Ziynet Sali
Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı

New Rules - Dua Lipa
Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee
Ruleta - Inna
Let Me Go - No Method
Shape of You - Ed Sheeran

Ekim’de en çok izlenen ilk 5 yerli klip

Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki
Şampiyon - Hadise
Yolla - Tarkan
Sayın Seyirciler (feat. Ece Seçkin) - Ozan Doğulu
Ya Bu İşler Ne - Mabel Matiz

Eylül’de en çok izlenen ilk 5 yabancı klip

Ruleta (feat. Erik) - Inna
Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) - Jason Derulo
Gimme Gimme - Inna
Look What You Made Me Do - Taylor Swift
Lonely Together - Avicii

fizy’de en çok dinlenen listeler

Zaman Tüneli
En Yeniler (Yerli)
Slow Hits (Yerli)
Sen de Söyle
Güz Mevsimi 

Etiketler: ekim, Manuş Baba

 

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