Ekimde en çok Manuş Baba dinlendi

fizy kullanıcıları en çok Manuş Baba’nın ‘Eteği Belinde’ şarkısını dinledi. Inna en beğenilen yabancı sanatçı olarak kalırken, Dua Lipa ‘Deluxe’ ile yabancı albümler listesinin yeni sahibi oldu.

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy’de Ekim ayının en çok dinlenen yerli ve yabancı listeler belirlendi. Ekim’de en çok dinlenen yerli albümde zirvenin sahibi değişmedi. Manuş Baba hem albüm hem de yerli sanatçı kategorisinde müzik severlerin gönlünü fethetti. fizy kullanıcıları Ekim’de en çok Manuş Baba’dan ‘Eteği Belinde’ şarkısını dinledi.

Ekim’in kraliçesi ‘Dua Lipa’

Ekim’de fizy’nin en çok dinlenen yabancı albümü Dua Lipa ‘Deluxe’ oldu. Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın ‘New Rules’ şarkısı ise yabanı müzik severlerin en çok dinlediği şarkı olarak yer aldı. Inna ise en çok dinlenen yabancı sanatçı ve ‘Ruleta’ isimli şarkısına çektiği video ile en çok izlenen video oldu.

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı

Manuş Baba

Sıla

Serdar Ortaç

Sezen Aksu

Oğuzhan Koç

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı sanatçı

Inna

Luis Fonsi & Daddy Yankee

Ed Sheeran

Dua Lipa

No Method

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm

Cımbız - Serdar Ortaç

Sonra Dersin Ki - Koray Avcı

10 - Tarkan

Şampiyon - Hadise

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm

Deluxe - Dua Lipa

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee

Ruleta - Remixes - Inna

Let Me Go - No Method

Ed Sheeran

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı

Eteği Belinde - Manuş Baba

Dönersen Islık Çal - Manuş Baba

Koştum Hekime - Burak King

Ağlar mıyım? Ağlamam - Ziynet Sali

Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı

New Rules - Dua Lipa

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee

Ruleta - Inna

Let Me Go - No Method

Shape of You - Ed Sheeran

Ekim’de en çok izlenen ilk 5 yerli klip

Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

Şampiyon - Hadise

Yolla - Tarkan

Sayın Seyirciler (feat. Ece Seçkin) - Ozan Doğulu

Ya Bu İşler Ne - Mabel Matiz

Eylül’de en çok izlenen ilk 5 yabancı klip

Ruleta (feat. Erik) - Inna

Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) - Jason Derulo

Gimme Gimme - Inna

Look What You Made Me Do - Taylor Swift

Lonely Together - Avicii

fizy’de en çok dinlenen listeler

Zaman Tüneli

En Yeniler (Yerli)

Slow Hits (Yerli)

Sen de Söyle

Güz Mevsimi