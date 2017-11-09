Ekimde en çok Manuş Baba dinlendi

fizy kullanıcıları en çok Manuş Baba’nın ‘Eteği Belinde’ şarkısını dinledi. Inna en beğenilen yabancı sanatçı olarak kalırken, Dua Lipa ‘Deluxe’ ile yabancı albümler listesinin yeni sahibi oldu.
Turkcell'in dijital müzik platformu fizy’de Ekim ayının en çok dinlenen yerli ve yabancı listeler belirlendi. Ekim’de en çok dinlenen yerli albümde zirvenin sahibi değişmedi. Manuş Baba hem albüm hem de yerli sanatçı kategorisinde müzik severlerin gönlünü fethetti. fizy kullanıcıları Ekim’de en çok Manuş Baba’dan ‘Eteği Belinde’ şarkısını dinledi.
Ekim’in kraliçesi ‘Dua Lipa’
Ekim’de fizy’nin en çok dinlenen yabancı albümü Dua Lipa ‘Deluxe’ oldu. Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın ‘New Rules’ şarkısı ise yabanı müzik severlerin en çok dinlediği şarkı olarak yer aldı. Inna ise en çok dinlenen yabancı sanatçı ve ‘Ruleta’ isimli şarkısına çektiği video ile en çok izlenen video oldu.
Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı
Manuş Baba
Sıla
Serdar Ortaç
Sezen Aksu
Oğuzhan Koç
Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı sanatçı
Inna
Luis Fonsi & Daddy Yankee
Ed Sheeran
Dua Lipa
No Method
Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm
Cımbız - Serdar Ortaç
Sonra Dersin Ki - Koray Avcı
10 - Tarkan
Şampiyon - Hadise
Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm
Deluxe - Dua Lipa
Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee
Ruleta - Remixes - Inna
Let Me Go - No Method
Ed Sheeran
Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı
Eteği Belinde - Manuş Baba
Dönersen Islık Çal - Manuş Baba
Koştum Hekime - Burak King
Ağlar mıyım? Ağlamam - Ziynet Sali
Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki
Ekim’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı
New Rules - Dua Lipa
Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee
Ruleta - Inna
Let Me Go - No Method
Shape of You - Ed Sheeran
Ekim’de en çok izlenen ilk 5 yerli klip
Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki
Şampiyon - Hadise
Yolla - Tarkan
Sayın Seyirciler (feat. Ece Seçkin) - Ozan Doğulu
Ya Bu İşler Ne - Mabel Matiz
Eylül’de en çok izlenen ilk 5 yabancı klip
Ruleta (feat. Erik) - Inna
Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) - Jason Derulo
Gimme Gimme - Inna
Look What You Made Me Do - Taylor Swift
Lonely Together - Avicii
fizy’de en çok dinlenen listeler
Zaman Tüneli
En Yeniler (Yerli)
Slow Hits (Yerli)
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Güz Mevsimi