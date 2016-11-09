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Ekim'de en fazla dolar kazandırdı

Ekim ayında en yüksek reel getiri dolarda oldu.

Ekimde en fazla dolar kazandırdı

09 Kasım 2016 10:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,81, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,20 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,23 ve Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 0,12 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 0,09, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,43 ve külçe altın yüzde 1,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 0,63 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 0,47, mevduat faizi yüzde 0,68, DİBS yüzde 1,02 ve külçe altın yüzde 2,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,08 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,64 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,06 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,70 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,74 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,08 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 

Etiketler: dolar, TÜİK


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