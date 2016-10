Güvenli şehir teknolojileri sektöründe önemli konumda bulunan Ekin Technology, ABD'nin San Diego şehrinde gerçekleştirilen International Association of Chiefs of Police'de (IACP), Amerikan polis teşkilatlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesini, Ekin'in tüm dünya şehirlerinde güvenle kullanılan teknoloji ürünleri oluşturdu.

Ekin Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, "Amerika 18 bin ayrı polis teşkilatıyla bizim için büyük ve önemli bir pazar. Geçtiğimiz yıl yine aynı fuarda Ekin Patrol'ü ABD polisine tanıttık ve büyük ilgi gördük. Ardından çeşitli eyaletlerde road show'lar gerçekleştirdik ve polis teşkilatlarına demolarla Ekin Patrol'ü test etme şansı sunduk. Amerikalı yetkililer, bize ülkelerinin regülasyonları ve ihtiyaçlarına yönelik ek taleplerini ilettiler. Biz de ABD polisinin gereksinimleri doğrultusunda Ekin Patrol'ü yeniledik ve bu fuarda ilk kez görücüye çıkardık. Ayrıca Ekin Bike Patrol'ü ABD polisine tanıttık" diye konuştu.

Öndeki aracın içini görüyor, radyasyon okuyor

Dünyanın ilk ve tek akıllı devriye ürünü olan Ekin Patrol'ün hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, hız ve park ihlal tespiti yapabildiğini belirten Akif Ekin, "Dünyada tek olan ürünümüzle ilgili olarak yenileme çalışmalarını sürekli gündemimizde tutuyoruz. Şu anda Ekin Patrol'ü vidasına kadar yenilemiş durumdayız. Örneğin farklı bir aydınlatma sistemi ile öndeki aracın içi görülebiliyor ve arabada kaç kişi olduğu bilgisini veriyor. Radyasyon okuma özelliğini geliştirdik. İstenirse radyasyon okuma sensörü ekleyebiliyoruz. Bu sayede devriye aracı, anormal bir radyasyon veya farklı kimyasal bir gaz bulunup bulunmadığı konusunda uyarıyor. Ekin Patrol, darbelere karşı da daha dayanıklı hale geldi. Amerika'da yılda 32 bin kişi trafikte, 35 bin kişi silahlı saldırıda hayatını kaybediyor. Bu haliyle Ekin Patrol, Amerika'nın ihtiyacı olan güvenlik sistemlerini tek bir araçta topluyor" dedi.

Bir diğer akıllı devriye ürünü olan Ekin Bike'ın da tam bir mühendislik harikası olduğunun altını çizen Akif Ekin, şöyle devam etti: "Avrupa polisinin ilgisini çeken Ekin Bike Patrol IACP'de özellikle Beverly Hills ve Miami polislerinin de ilgi odağıydı. Bisiklet selesinin altına monte edilen Bike Patrol hareket halindeyken plaka ve hız tespiti yapabiliyor. Araçların giremediği yollarda park ihlal ve yüz tanıma tespiti yapabiliyor. Geliştirdiğimiz tüm sistemlerimiz yüzde yüz Türk mühendislerin başarısı".

New York'ta ofis açıyor

ABD'de gördükleri yoğun ilgi nedeniyle Stuttgart, Abu Dhabi, Ankara, Bakü ve Dubai'den sonra New York'ta da ofis açmaya karar verdiklerini belirten Akif Ekin, "Güvenlik teknolojilerimizin kullanıldığı yurtiçi ve yurtdışı şehirlerde, müşteri ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve sürekli satış sonrası hizmet veriyoruz. Sistemlerimizin verimli çalışması için yakın takip yapmalıyız. Amerika'dan gelen taleple birlikte, aynı kaliteyi sürdürebilmek için New York ofisinde devam edeceğiz".