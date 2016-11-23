Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, seyahat tarihlerine dikkat ederek başta uçak bileti olmak üzere harcamaları çok daha aşağılara çekmenin mümkün olduğunu söyledi. Avrupa'nın en güzel rotalarında tatil için en uygun tarih aralıklarına dikkat ederek daha ucuza bilet bulunabileceğini belirten Ekinay, ''Daha ucuza uçmak isteyenlerin genellikle en az üç ay öncesinden biletlerini satın almaları gerekiyor. Bununla birlikte Avrupa'nın en sevilen şehirlerine doğru zamanlarda uçarak neredeyse yarı yarıya kazanç sağlayabilirsiniz. Uzun zamandır yüksek tutarlı giderler nedeniyle tatilinizi erteliyorsanız, Avrupa'nın en sevilen şehirlerine bütçenizi fazla zorlamadan, çok daha uygun fiyatlarla uçabileceğiniz bu tarihlere göz atmadan planlarınızı yapmayın" dedi.

"İspanya için Ocak ayı daha avantajlı"

İspanya'da görmek istediğiniz şehir hangisi olursa olsun, Ocak ayını tercih ederek uçak bileti ve otellerde avantajlı fiyatlardan yararlanılabileceğini belirten Ekinay, "Temmuz ve Ağustos ayları ülkede yaşayanlar için tatil dönemi olduğu gibi bu aylar aynı zamanda yurt dışından gelen turistlerin de seyahat için en fazla tercih ettiği dönemler. Bu nedenle yaz ayları dışında kalan dönemleri tercih etmeniz ekonomik olarak avantajlı olacak. Üstelik İspanya'nın genelinde yıl boyunca hakim olan ılıman hava ülkeyi tüm yıl ziyaret için elverişli hale getiriyor. Yaz ortasında Barselona'ya tek kişilik gidiş dönüş uçak bileti 1000 TL civarındayken, Ocak ayında ise bu fiyat 400 TL'ye kadar düşebiliyor" şeklinde konuştu.

"Paris ve Amsterdam için Şubat fırsatlarını yakalayın"

Adı romantizm ile birlikte anılan Fransa'nın başkenti Paris'in özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en fazla tercih edilen yerlerden biri olduğunu kaydeden Murat Ekinay, "Şehirde Sen Nehri kıyısında yapacağınız romantik gezintileri Şubat dönemine denk getirirseniz daha uygun fiyata uçak bileti bulabilirsiniz. Üstelik bu dönemde Eyfel Kulesi'nden karlar altında Paris'i izleme şansı da yakalayabilirsiniz. Paris'e uygun fiyatlarla uçmak için bir diğer alternatif ise belirli dönemlerde düzenlenen kampanyaları takip etmek. Bunun için Enuygun.com’da güncel kampanyaları duyurduğumuz bir sayfamız da var.

Tıpkı Paris gibi romantik çiftlerin gözdesi olan Amsterdam'a Şubat ayında uçanlar diğer dönemlerle kıyaslandığında neredeyse yarı yarıya kazanç sağlıyor. Çok sayıda kanalın üzerine kurulan şehir, bisiklet sevenler için de harika bir alternatif. Kentte bisiklet kullanımı o kadar yaygın ki insandan fazla bisiklet olduğu söyleniyor. Amsterdam'da kış ayları biraz sert geçse de bu dönemde şehrin ünlü tarihi yapılarını ve müzelerini gezebilirsiniz. Biletinizi biraz erken satın alarak, Şubat ayında gidiş dönüş vergiler ve hizmet bedeli dahil 300-350 TL gibi bir tutar ile Amsterdam'a bilet bulabilirsiniz" dedi.

"Lizbon ve Atina'ya Mart ayında uçanlar kazanıyor"

Eğer rotanızı İstanbul gibi 7 tepe üzerine kurulan Lizbon'a çevirmek isterseniz, Mart ayında yılın diğer dönemleriyle kıyaslandığında çok daha ucuza bilet bulunabileceğinin altını çizen Ekinay, sözlerine şöyle devam etti: "Sarı tramvaylarıyla ünlü şehirde sayısız tarihi eser, müze ve park ziyaretçileri bekliyor. Lizbon'a Mart ayında gidiş dönüş uçak biletleri 600 TL civarında. Yaz aylarında ise bu tutar iki katına kadar çıkabiliyor. Eğer Schengen vizeniz varsa, İspanya'ya uçarak buradan Portekiz'e geçebilir ve daha uygun fiyatlarla iki ülke birden görebilirsiniz.

Ayrıca Atina'yı ziyaret etmek için Mart ayının ortasını seçerseniz, önemli miktarda avantaj sağlayarak şehirde tatil yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Çok sayıda antik kalıntıya ve tarihi esere ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'da Paris ve Londra gibi başkentlerle kıyaslandığında daha ucuza tatil yapılabilecek rotalar arasında yer alıyor. Atina'ya Mart ayında gidiş dönüş vergiler dahil 270 TL gibi bir tutara seyahat etmek mümkün. Atina'da görülmesi gereken yerler arasında kenti tepeden izlemek için benzersiz bir manzara sunan tarihi Akropolis, şehrin merkezinde bulunan Parlamento Binası, restoranları ve tavernaları ile bilinen Plaka bölgesi sayılabilir. Atina'ya kadar gelirseniz bize çok da yabancı olmayan Yunan lezzetlerinin de tadına mutlaka bakın".

"Londra'da baharın keyfini sürün"

Birleşik Krallık başkenti Londra'nın yılın her döneminde seyahat edilebilecek keyifli bir şehir olduğunu söyleyen Murat Ekinay, toplamda 140'dan fazla park bulunan Londra'da, Hyde Park, Richmond Park, St. James Park ve Green Park gibi geniş yeşil alanları turlarken, içinde Kensington Sarayı'nın da bulunduğu Kensington Bahçeleri'nin görülebileceğini söyledi. Londra'da görülmeye değer yerlerden birinin de aynı zamanda dünyanın en büyük Çin mahallelerinden biri olan Chinatown olduğunu kaydeden Ekinay, "Burada ünlü Uzak Doğu lezzetlerini tadabilir ve marketlerden Çin kültürünün uzantısı olan seçenekler arasından alışveriş yapabilirsiniz. Sahip olduğu çok sayıda park ve bahçe ile ünlü şehre genellikle yaz ayları dışında kalan dönemlerde uygun fiyatlı bilet bulunabiliyor. Londra'ya gelmek için en ucuz zaman olarak bilinen ilkbahardan sonra en uygun dönemler ise sonbahar ve kış ayları" ifadelerini kullandı.

"Roma için Kasım ideal"

Seyahat Analisti Murat Ekinay, İtalya'nın başkenti Roma'yı görmenin hayalini kuranlar için en uygun dönemlerin başında Kasım ayının geldiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Aşk Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, Colosseum gibi tarihi yapılar ve yerlerle ünlü şehirde görülmeye değer eserleri turlarken ülkenin dünyaca ünlü makarna ve pizzalarının da tadına bakabilirsiniz. Roma'ya uçmak için en uygun dönem Kasım olsa da şehre Aralık ve Ocak aylarında da diğer dönemlere kıyasla daha uygun fiyatlarla bilet bulabilirsiniz. Roma'ya bu dönemlerde gidiş dönüş her şey dahil 300 TL'den başlayan fiyatlarla bilet bulmak mümkün. En fazla talep gören Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları ise aynı zamanda uçak biletleri ile şehirde oteller ve diğer konaklama tesislerinin fiyatlarının en fazla arttığı dönem".