Ekinlik Adası'nda "sanat" yeşeriyor

Marmara Denizi'nde bulunan Avşa Belediyesi'ne bağlı Ekinlik Ada'sının halkını sanat faaliyetleriyle buluşturarak bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra, adanın doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen Ekinlik Adası Sanat Etkinlikleri, halk tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Ekinlik Adası Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği işbirliği ile Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek sanatsal ve kültürel etkinlikler için heykel tasarımdan, dekoratif tekstil boyamaya, belgeselden karikatüre kadar birçok farklı alanda atölyeler açıldı. Farklı sanat atölyelerinde verilecek eğitimler ile birlikte bölge halkının boş zamanlarını verimli olarak değerlendirebilmeleri ve üretilen çalışmalardan ek gelir temin etmeleri hedefleniyor. Ayrıca eğitimler sonucunda katılanların eserleri 26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan sergi ile ziyaretçilere açılacak.

"Adanın belgeseli çekilecek"

Altınbaş Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Başak Özkendirci üniversite olarak etkinlik için neler yaptıklarına değindi. Yrd. Doç. Dr. Başak Özkendirci, "Ağustos ayı boyunca İstanbul'dan Ekinlik Adası'na giden hocalarımız birer haftalık etkinlikler gerçekleştiriyor. Etkinlikler kapsamında ilk hafta Dekoratif Tekstil Boyama Atölyesi ve T-Shirt Tasarımı Atölyesi yaptık. Çocuklarla heykel tasarımı atölyesi gerçekleştirildi. Yine Çocuklarla Sinema Atölyesi yapılacak ve Altınbaş Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin katkısıyla adanın belgeseli çekilecek. Ada halkını sanat faaliyetleriyle buluşturmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda adanın tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen bu etkinliklerin sonucunda 26 Ağustos tarihinde de bir sergi geçekleştirilecek" dedi.

"Bilinmeyi hak eden bir ada"

Düzenlenen etkinliğin her yaş grubuna hitap ettiğinin de altını çizen Başak Özkendirci, "Ekinlik Adası küçük, bakir, turizmin fazla gelişmediği ve kapalı bir çevreye sahip bir ada olarak karşımıza çıkıyor. Doğal güzellikleri ve tarihiyle bilinmeyen fakat bilinmeyi hak eden bir ada. Bu etkinliğe ada halkından büyük bir katılım sağlandı. Her farklı etkinliğe farklı yaş grupları katıldı. Dekoratif Tekstil Boyama Atölyesinden T-Shirt Tasarım Atölyesine, Heykel Tasarım Atölyesinden Karikatür Atölyesine, Suluboya Atölyesinden Felsefe Atölyesine pek çok alanda etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

