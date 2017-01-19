Diğer
Kategoriler

Ekipler canlı tatbikat yaptı

Bingöl’de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) 30 kişilik ekiple, Hesarek Kayak Merkezi’nde tatbikat yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta üç kayıp şahıs bulunarak donmaktan kurtarıldı.

Ekipler canlı tatbikat yaptı

19 Ocak 2017 15:49
Ekipler canlı tatbikat yaptı - Tıkla İzle

Bingöl ADAD ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE, ekipleri kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Hesarek Kayak Merkezi’nde tatbikat yaptı. 30 kişilik ekibin katıldığı tatbikatta, hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilk olarak çığ altında kalan bir vatandaş kurtarıldı. Tatbikat gereği çığ altından çıkarılan vatandaş, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra paletli ambulansa alınarak, hastaneye nakledildi. Üniversiteli bir öğrencinin kayak yaparken kaybolması ve teleferikte mahsur kalan bir vatandaşı kurtarma tatbikatlarını da gerçekleştiren ekipler, başarılı bir çalışmaya imza attı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan AFAD Bingöl İl Müdürü M. Emin Boğatekin, AFAD ve UMKE elbirliğiyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi. Boğatekin, “Bingöl Hesarek Kayak Merkezi’nde eğitim amaçlı çığ altında kalan vatandaş, dağda kaybolan şahsı kurtarma ve teleferikte mahsur kalan bir vatandaşı kurtarma tatbikatları gerçekleştirdik. Bu eğitimler, Bingöl AFAD ve UMKE ekiplerinin olası afetlerde nasıl hareket edeceği, kurtarma olaylarının nasıl olacağı yönünde faydalıdır. Tatbikatla birlikte müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçları da test etmiş olduk” dedi.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ve UMKE ekibi lideri Zülküf Bağbars ise, “Bu kış tatbikatında bölgemizde genellikle rastladığımız olayları sergiledik. Üç kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Bu tatbikatların amacı, ekiplerimizi böylesi durumlarda motive etmek ve gerçekte başımıza gelebilecek olaylarda daha hazır olabilmektir. Bu tatbikatlar ayda bir olarak düzenleniyor. Bizler UMKE olarak yılda 6 tatbikat yapıyoruz” diye konuştu. 

Sinan Atan - Yılmaz Atar

Etiketler: Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), tatbikat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!