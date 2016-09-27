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EKK Toplantısında gündem 'Orta Vadeli Program'dı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, 2017-2019 dönemini kapsayacak olan Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin olarak kurumlarca yapılan hazırlıklar görüşüldü.

EKK Toplantısında gündem Orta Vadeli Programdı

27 Eylül 2016 22:18

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız başkanlığında bugün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında 2017-2019 dönemini kapsayacak olan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin olarak kurumlarca yapılan hazırlıklar görüşülmüştür. Bu kapsamda, öncelikle, 2016 yılı makroekonomik gelişmeleri ve bütçesi değerlendirilmiş; sonrasında ise yeni OVP dönemi için makroekonomik hedef ve büyüklükleri ile alınacak politika tedbirleri tartışılmış, ayrıca kamu kesimi genel dengesi ve bütçenin temel büyüklükleri görüşülmüştür” denildi.

Etiketler: EKK Toplantısı


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