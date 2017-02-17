Eklem kireçlenmesi (osteoartrit) günümüzde hastaların en fazla şikayet ettiği, günlük yaşamının kısıtlanmasına yol açan, kronik ağrı kesici kullanmasına neden olan fizik tedavide en fazla karşılaştığımız hastalıkların başında gelmekte. Ağrı kesici ilaçların sadece şikayetleri baskılaması ve etki süresi bittiğinde tekrar ağrı şikayetlerinin başlaması, ayrıca kronik ve düzensiz kullanıldıklarında mide, karaciğer, böbrek gibi organlarda yan etki yapmasından dolayı tıp, yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye başladı. PRP de bu tedavi yöntemlerinden biri. Dr. Ümit Yalçın, eklem kireçlenmesinde PRP tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

PRP tedavisi

Dr. Yalçın, PRP'nin ne olduğunu şöyle açıkladı: "PRP (Platelet Rich Plasma), trombositten zengin plazma anlamına gelir. PRP, son yıllarda tıbbın birçok alanında kullanma giren yeni bir tedavi şeklidir. Özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında yaygın bir şekilde kullanılan ve doğal yoldan doku iyileşmesini hızlandıran rejeneratif enjeksiyon yöntemidir. PRP tedavisi başlangıçta anti-aging’e yönelik kozmetik amaçlı bir tedavi olarak geliştirilmiş ama sonraları kas iskelet sistemi hastalıklarında da iyileştirici etkisi fark edilerek bu alanda kullanılmaya başlanmış yeni bir yöntemdir. Bu yöntemde ilaç hastanın kendi kanından hazırlandığından doğal bir tedavi yöntemidir. Hastadan yaklaşık 10cc kadar kan alınır. Alınan bu kan PRP için özel üretilen tüplerimize koyup 10 dakikalık santrifüj dediğimiz bir işleme sokuyoruz. İşlem sonlandığında hastanın kendi kanındaki PRP kısmı yani trombositten zengin plazma kısmı yaklaşık 2.5-3cc olacak kadar ortaya çıkıyor ve bunu enjektöre çekip,hastanın problemli olan eklemine enjekte ediyoruz."

PRP tedavisinin uygulandığı hastalıklar

Tedaviyi en çok uyguladıkları hastalık grubunun kireçlenmesi olan hastalar olduğunu ifade eden Dr. Yalçın, "En fazla uyguladığımız eklem de diz eklemleri ama bunun dışında birçok hastalıkta da uygulayabiliyoruz" dedi.

Dr. Yalçın, tedavinin etkili olduğu hastalıkları şöyle sıraladı:

"Eklem kireçlenmesi (diz, omuz, kalça, boyun ve bel kireçlenmesi), omuz ağrıları (omuzda kas yırtılmaları ve bağ yaralanmaları), plantar fasiit (topuk dikeni), tenisçi veya golfçu dirseği, ayak bileği burkulmaları, tendinitler (dirsek,omuz,ayak bileği), bağ zorlanmaları, bağ yaralanmaları ve menisküs yırtığı."

PRP tedavisinin etki mekanizmasını anlatan Dr. Yalçın, "Hasarlanmanın olduğu kemik ve kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırır. Yumuşak doku hasarına vücudun ilk cevabı trombositleri çağırmaktır. Büyüme ve iyileşme faktörleriyle yüklü trombositler tamir elemanlarını hasarlı bölgeye çekmeyi başlatır. Ayrıca yeni damarların oluşmasına katkıda bulunarak o bölgenin kanlanmasını artırır. Kanlanmanın artması hasarlı bölgenin daha iyi beslenmesi ve zararlı artıkların daha iyi atılması anlamına gelir. PRP ile ihtiyaç duyulan faktörler sağlanmış olur" şeklinde konuştu.

Tedavi süreci

PRP tedavisi sürecine değinen Dr. Yalçın, "Genellikle 3-4 hafta arayla 3-4 enjeksiyona kadar yapılabilir. Enjeksiyonu takiben ilk iyileşme belirtileri birkaç hafta içinde görülebilir ve iyileşme zamanla artarak devam eder. İlk veya ikinci enjeksiyondan sonra tam iyileşme görülebilir. PRP tedavisi hemen etki eden geçici bir ağrı kesici yöntemi değil, tedavi edici bir yöntemdir. PRP’de ağrı yavaş yavaş azalır ve aylar içinde geçer. PRP tedavisinin amacı dokuları iyileştirerek ağrıyı geçirmek olduğu için, sonuçları almak uzun sürebilir. PRP’nin yukarıda saydığımız tedaviye yardımcı, iyileşmeyi hızlandıran bir yöntem olarak diğer tedavilere ek olarak kullanılması önerilmektedir. Özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları doku iyileşmesini hızlandırmak için devam edilebilir. Hastanın, PRP tedavisinden sonra yatak istirahati uygulamasına gerek yoktur. Sadece ilk gün istirahat etmesini, uzun yürüyüşler yapmamasını istiyoruz. Ayrıca ilk 1 hafta egzersiz yapmamasını ve enjeksiyondan sonraki 3 gün de uyguladığımız tedavinin etkinliğini arttırması için soğuk uygulamasını öneriyor ve nasıl yapılacağını gösteriyoruz" diye konuştu.

PRP'nin yan etkileri

PRP'nin doğal bir uygulama yöntemi olduğundan yan etkisi yok denilecek kadar nadir olduğunu dile getiren Dr. Yalçın, "Bazen enjeksiyon sonrası birkaç saat veya bir iki gün sürebilen geçici ağrılar olabilir. PRP’de hastanın kendi kanı kullanıldığı için, enfeksiyon riski ve alerjik reaksiyon ihtimali çok düşüktür. Bazen enjeksiyon tekniğine bağlı olarak bu tip komplikasyonlara nadiren rastlanmaktadır" ifadelerini kullandı.