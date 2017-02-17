Diğer
Kategoriler

Eklem kireçlenmesinde PRP tedavisi

Medicana International İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ümit Yalçın, eklem kireçlenmesinde PRP tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Eklem kireçlenmesinde PRP tedavisi

17 Şubat 2017 16:15

Eklem kireçlenmesi (osteoartrit) günümüzde hastaların en fazla şikayet ettiği, günlük yaşamının kısıtlanmasına yol açan, kronik ağrı kesici kullanmasına neden olan fizik tedavide en fazla karşılaştığımız hastalıkların başında gelmekte. Ağrı kesici ilaçların sadece şikayetleri baskılaması ve etki süresi bittiğinde tekrar ağrı şikayetlerinin başlaması, ayrıca kronik ve düzensiz kullanıldıklarında mide, karaciğer, böbrek gibi organlarda yan etki yapmasından dolayı tıp, yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye başladı. PRP de bu tedavi yöntemlerinden biri. Dr. Ümit Yalçın, eklem kireçlenmesinde PRP tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

PRP tedavisi

Dr. Yalçın, PRP'nin ne olduğunu şöyle açıkladı: "PRP (Platelet Rich Plasma), trombositten zengin plazma anlamına gelir. PRP, son yıllarda tıbbın birçok alanında kullanma giren yeni bir tedavi şeklidir. Özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında yaygın bir şekilde kullanılan ve doğal yoldan doku iyileşmesini hızlandıran rejeneratif enjeksiyon yöntemidir. PRP tedavisi başlangıçta anti-aging’e yönelik kozmetik amaçlı bir tedavi olarak geliştirilmiş ama sonraları kas iskelet sistemi hastalıklarında da iyileştirici etkisi fark edilerek bu alanda kullanılmaya başlanmış yeni bir yöntemdir. Bu yöntemde ilaç hastanın kendi kanından hazırlandığından doğal bir tedavi yöntemidir. Hastadan yaklaşık 10cc kadar kan alınır. Alınan bu kan PRP için özel üretilen tüplerimize koyup 10 dakikalık santrifüj dediğimiz bir işleme sokuyoruz. İşlem sonlandığında hastanın kendi kanındaki PRP kısmı yani trombositten zengin plazma kısmı yaklaşık 2.5-3cc olacak kadar ortaya çıkıyor ve bunu enjektöre çekip,hastanın problemli olan eklemine enjekte ediyoruz."

PRP tedavisinin uygulandığı hastalıklar

Tedaviyi en çok uyguladıkları hastalık grubunun kireçlenmesi olan hastalar olduğunu ifade eden Dr. Yalçın, "En fazla uyguladığımız eklem de diz eklemleri ama bunun dışında birçok hastalıkta da uygulayabiliyoruz" dedi.

Dr. Yalçın, tedavinin etkili olduğu hastalıkları şöyle sıraladı:
"Eklem kireçlenmesi (diz, omuz, kalça, boyun ve bel kireçlenmesi), omuz ağrıları (omuzda kas yırtılmaları ve bağ yaralanmaları), plantar fasiit (topuk dikeni), tenisçi veya golfçu dirseği, ayak bileği burkulmaları, tendinitler (dirsek,omuz,ayak bileği), bağ zorlanmaları, bağ yaralanmaları ve menisküs yırtığı."
PRP tedavisinin etki mekanizmasını anlatan Dr. Yalçın, "Hasarlanmanın olduğu kemik ve kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırır. Yumuşak doku hasarına vücudun ilk cevabı trombositleri çağırmaktır. Büyüme ve iyileşme faktörleriyle yüklü trombositler tamir elemanlarını hasarlı bölgeye çekmeyi başlatır. Ayrıca yeni damarların oluşmasına katkıda bulunarak o bölgenin kanlanmasını artırır. Kanlanmanın artması hasarlı bölgenin daha iyi beslenmesi ve zararlı artıkların daha iyi atılması anlamına gelir. PRP ile ihtiyaç duyulan faktörler sağlanmış olur" şeklinde konuştu.

Tedavi süreci

PRP tedavisi sürecine değinen Dr. Yalçın, "Genellikle 3-4 hafta arayla 3-4 enjeksiyona kadar yapılabilir. Enjeksiyonu takiben ilk iyileşme belirtileri birkaç hafta içinde görülebilir ve iyileşme zamanla artarak devam eder. İlk veya ikinci enjeksiyondan sonra tam iyileşme görülebilir. PRP tedavisi hemen etki eden geçici bir ağrı kesici yöntemi değil, tedavi edici bir yöntemdir. PRP’de ağrı yavaş yavaş azalır ve aylar içinde geçer. PRP tedavisinin amacı dokuları iyileştirerek ağrıyı geçirmek olduğu için, sonuçları almak uzun sürebilir. PRP’nin yukarıda saydığımız tedaviye yardımcı, iyileşmeyi hızlandıran bir yöntem olarak diğer tedavilere ek olarak kullanılması önerilmektedir. Özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları doku iyileşmesini hızlandırmak için devam edilebilir. Hastanın, PRP tedavisinden sonra yatak istirahati uygulamasına gerek yoktur. Sadece ilk gün istirahat etmesini, uzun yürüyüşler yapmamasını istiyoruz. Ayrıca ilk 1 hafta egzersiz yapmamasını ve enjeksiyondan sonraki 3 gün de uyguladığımız tedavinin etkinliğini arttırması için soğuk uygulamasını öneriyor ve nasıl yapılacağını gösteriyoruz" diye konuştu.

PRP'nin yan etkileri

PRP'nin doğal bir uygulama yöntemi olduğundan yan etkisi yok denilecek kadar nadir olduğunu dile getiren Dr. Yalçın, "Bazen enjeksiyon sonrası birkaç saat veya bir iki gün sürebilen geçici ağrılar olabilir. PRP’de hastanın kendi kanı kullanıldığı için, enfeksiyon riski ve alerjik reaksiyon ihtimali çok düşüktür. Bazen enjeksiyon tekniğine bağlı olarak bu tip komplikasyonlara nadiren rastlanmaktadır" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Eklem kireçlenmesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!