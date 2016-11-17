Alınan bilgiye göre; Yeniköy Termik Santrali bünyesinde kömür sahasındaki özel bir şirkette çalışan Ahmet Tuzcu (40), işe gitmek için evinden çıktı. Tuzcu idaresindeki 48 SL 306 plakalı motosiklet, Milas-Ören karayolunun 5’inci kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Tuzcu hayatını kaybetti. Tuzcu'nun taktığı kask bile onu hayata bağlamaya yetmedi. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tuzcu'nun naaşı, cenaze araçlarının görevde olması nedeniyle uzun süre kaza yerinde bekletildi. Ölen işçinin arkadaşları, duruma tepki gösterdi.

Demet Leyne