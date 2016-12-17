Bu sabaha karşı balıkçıların uğraşla tekneye çektiği köpekbalıkları, Balıkçı Kenan'ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi Tesisleri'ne getirilerek sergilenmeye başlandı.

Hafta sonunda sergilendikten sonra; köpekbalığı 20 Aralık Salı Günü ızgara ekmek arası yapılarak vatandaşa dağıtılacak. Herkesin köpekbalığı etinin tadına bakabilmesi için ücretsiz dağıtacaklarını söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Tadını merak eden vatandaşlarımız köpekbalığını dört gözle bekliyordu. Hafta sonunda sergiledikten sonra köpekbalığı etini ızgarada pişirip vatandaşa ücretsiz olarak ekmek arası dağıtacağız. Dileyen herkes Salı günü saat 12.00’de tesislerimizde köpekbalığının tadına bakabilir. köpekbalığının omurga ve iskeleti de daha sonra Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne armağan edilerek mumya deniz canlılarına dahil olacak” dedi.