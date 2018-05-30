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Ekmek arası uyuşturucu sevkıyatı

Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada Ramazan pideleri arasına gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekmek arası uyuşturucu sevkıyatı

30 Mayıs 2018 10:31

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu bir aracı kent girişinde takibe aldı. Şüphelileri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'ne kadar izleyen ekipler, alıcılarla buluştukları sırada operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Ramazan pideleri arasına gizlenmiş vaziyette 730 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.  

Koray Ünlü
 

 

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