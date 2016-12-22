Doktorunuza danışmadan bu diyeti veya herhangi bir diyeti asla uygulamayın. 1 dilim kara ekmek 59 kaloridir.
1. Gün
Kahvaltı
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
1 dilim kara ekmek
1 bardak şekersiz çay
Öğle Yemeği
2 dilim kara ekmek
1 bardak şekersiz çay
Akşam Yemeği
2 dilim kara ekmek
2 bardak oda sıcaklığında süt
2.Gün
Kahvaltı
Yarısı süt, yarısı çaydan oluşan 1 bardak sütlü çay
2 dilim kara ekmek
Öğle Yemeği
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
1 bardak oda sıcaklığında süt
Akşam Yemeği
2 dilim kara ekmek
2 bardak şekersiz çay
3.Gün
Kahvaltı
Ekmekten 20 dk önce 2 bardak su
3 dilim kara ekmek
Öğle Yemeği
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
1 bardak su
Akşam Yemeği
1 dilim kara ekmek
1 bardak oda sıcaklığında süt
4.Gün
Kahvaltı
Ekmekten 20 dk önce 1 bardak su
3 dilim kara ekmek
Öğle Yemeği
2 dilim kara ekmek
2 bardak şekersiz çay
Akşam Yemeği
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
1 bardak şekersiz çay
5.Gün
Kahvaltı
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
1 bardak şekersiz çay
1 dilim kara ekmek
Öğle Yemeği
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
1 bardak su
Akşam Yemeği
2 dilim kara ekmek
1 bardak şekersiz çay
6. Gün
Kahvaltı
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
2 dilim kara ekmek
1 bardak şekersiz çay
Öğle Yemeği
2 dilim kara ekmek
1 bardak şekersiz çay
Akşam Yemeği
1 dilim kara ekmek
1 bardak şekersiz çay
7.Gün
Kahvaltı
2 dilim kara ekmek
1 bardak şekersiz çay
Öğle Yemeği
Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi
1 dilim kara ekmek
1 bardak su
Akşam Yemeği
3 dilim kara ekmek
1 bardak oda sıcaklığında süt
Kaynak: www.mavikadin.com