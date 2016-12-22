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Ekmek diyeti nasıl yapılır? Ekmek diyeti ile 7 günde 4 kilo

Aç kalmadan kilo vermek ister misiniz? O zaman ekmek diyeti ile haftada 4 kilo listemizi deneyebilirsiniz. Ekmek diyeti nasıl yapılır? İşte ekmek diyeti ile 7 günde 4 kilo vermenin yolu...

Ekmek diyeti nasıl yapılır? Ekmek diyeti ile 7 günde 4 kilo

22 Aralık 2016 13:29

Doktorunuza danışmadan bu diyeti veya herhangi bir diyeti asla uygulamayın. 1 dilim kara ekmek 59 kaloridir. 

1. Gün

Kahvaltı

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Öğle Yemeği

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Akşam Yemeği

2 dilim kara ekmek

2 bardak oda sıcaklığında süt

2.Gün

Kahvaltı

Yarısı süt, yarısı çaydan oluşan 1 bardak sütlü çay

2 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak oda sıcaklığında süt

Akşam Yemeği

2 dilim kara ekmek

2 bardak şekersiz çay

3.Gün

Kahvaltı

Ekmekten 20 dk önce 2 bardak su

3 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak su

Akşam Yemeği

1 dilim kara ekmek

1 bardak oda sıcaklığında süt

4.Gün

Kahvaltı

Ekmekten 20 dk önce 1 bardak su

3 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

2 dilim kara ekmek

2 bardak şekersiz çay

Akşam Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak şekersiz çay

5.Gün

Kahvaltı

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak şekersiz çay

1 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak su

Akşam Yemeği

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

6. Gün

Kahvaltı

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Öğle Yemeği

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Akşam Yemeği

1 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

7.Gün

Kahvaltı

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 dilim kara ekmek

1 bardak su

Akşam Yemeği

3 dilim kara ekmek

1 bardak oda sıcaklığında süt

Kaynak: www.mavikadin.com

Etiketler: akşam yemeği, ekmek diyeti, öğle yemeği, sabah kahvaltısı


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