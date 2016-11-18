Bolu’nun Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine satılmak üzere bırakılan ekmekler yaklaşık 1 aydır çalınıyor. Sabahın erken saatlerinde fırıncıların iş yerinin kapısına poşet ve kasa içinde bıraktığı ekmeklerin iş yeri açılmadan hırsızlar tarafından çalınması market sahiplerini çileden çıkarttı.

Olayın yaşandığı ilk gün iş yerine gelip fırıncıların bıraktığı ekmeği kapıda bulamayınca ekmek aldığı fırını arayan market sahibi Bedrettin Süvari hırsızlık olayını ortaya çıkardı. Süvari, fırın sahibinin ekmekleri daha önce olduğu gibi kapıya bıraktığını söylemesi üzerine iş yerinin güvenlik kameralarını kontrol ederek bazı kişilerin bisikletli ve yaya olarak ekmekleri çaldığını gördü.

"İSTESELER BİZ HAYRINA VERİRİZ"

Hırsızların çaldıkları ekmekleri sattıklarını düşünen Süvari, "Bir insan yüz tane ekmeği ne yapar ki. Gelip bizden ekmek isteseler, biz hayrına 3-5 ekmek veririz ama bu ekmekleri çevredeki arkadaşlarına parayla satın almışlar gibi sattıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.