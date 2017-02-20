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Ekmek kapısı olan atları battaniyeye sarıyorlar

Ağrı'da at arabalarıyla evlerine ekmek götürmek için taşımacılık yapan vatandaşlar atlarını soğuktan korumak için battaniyelere sarıyor.

Ekmek kapısı olan atları battaniyeye sarıyorlar

20 Şubat 2017 11:06
Ekmek kapısı olan atları battaniyeye sarıyorlar - Tıkla İzle

Ağrı'da soğuk havalar hayatı olumsuz etkileniyor. 29 Ekim Caddesi'nde nakliyat işleriyle geçimlerini sağlayan at arabacıları, atlarını soğuktan korumak için üzerini battaniye ve bezlerle örtüyor. At arabalarıyla mahallere nakliyat işleri yaptıklarını belirten Mehmet Atilla, havaların çok soğuk olduğunu bu yüzden atları üşümesinler diye battaniyelerle koruduklarını söyledi. Kışın oldukça çetin geçtiğini vurgulayan Atilla, "Sabah 07.00’de kalkıp gidiyoruz, akşam 20.00’ye kadar evimizi geçindirmek için elimizden gelen işleri yapıyoruz. Günlük iş gelirse 50 ya da 60 Türk lirası kazanıyoruz. İş olmazsa da eve eli boş dönüyoruz. Günlük en fazla 60 Türk lirası kazansak, 10 TL’sini atın arpasına veriyoruz, diğer para da bize kalıyor" dedi.

'Okulu yedinci sınıfta bıraktım'

Yaklaşık üç yıldır at arabalarıyla mahalle ve evlere nakliyat işleri yaptıklarını söyleyen İsa Karagöz ise, evlerini geçindirmek için her gün sabah erken saatlerde kalkıp akşamın geç saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi. Karagöz, "Ekmek parası kazanıyoruz. Sabah evden çıkıyoruz, akşam geç saatte dönüyoruz. Okulu yedinci sınıfta bıraktım. Ekmek parası için çalışıyorum. Üç yıldır yaz kış demeden at arabacılığı işini yapıyorum" diye konuştu. 

Ahmet Genç


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