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Ekmek parası için canlarını hiçe sayıyorlar

Ağrı’da çatılara çıkan işçiler, ekmek parası için bellerine bağladıkları iple canlarını hiçe sayarak çalışıyorlar.

Ekmek parası için canlarını hiçe sayıyorlar

19 Ocak 2017 13:58

Kent merkezinde bulunan Eski Van Caddesi üzerindeki üç katlı bir binanın çatısındaki karı temizleyen işçiler, tehlikeye aldırış etmeden bellerine bağladıkları iple metrelerce yükseklikte çalışıyor. İşçiler bu çalışma esnasında kendi canlarını tehlikeye atarken, hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdaki kar ve buz yığınlarını aşağı atarken, yoldan geçen vatandaşların da canlarını tehlikeye atıyor.

Çatıdaki karları temizleme esnasında işçilerden biri metrelerce yüksekten düşme tehlikesi geçirdi. Hayatlarının ipin ucunda olmasına aldırış etmeden evlerine ekmek götürmek için çalışan işçiler, kışın çatıları temizlediklerini, yazın ise inşaatlarda çalıştıklarını ifade ettiler. Günlük 30 TL karşılığında metrelerce yükseklikte çalıştıklarını belirten işçilerden Hanifi Karataş, “Ekmek parası için çalışıyoruz. Mecburuz bu çatıları temizlemeye, temizlemezsek evimize götürecek ekmeği bulamayız. Çatıdan düşmemek için kendimizi iple bağlıyoruz, Allah’a kalmışız. Kişi başı çatıyı temizlemek için 30 TL alıyoruz. Bizim için tehlikeli, ama yapacak başka bir iş yok. Ekmek parası için her şeye katlanıyoruz. Ekmek artık aslanın ağzında değil midesine girmiş” dedi. 

Etiketler: ağrı, ekmek parası


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