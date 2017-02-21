Kent merkezi Balıklı Caddesi üzerinde terzilik mesleğini icra eden 63 yaşındaki Hüseyin Koçyiğit, kendisi ile aynı yaşta olan dikiş makinesi ile adeta yıllara meydan okudu. Alman markası dikiş makinesini mesleğe ilk başladığı 1968 yılında satın aldığını dile getiren Koçyiğit, "Senelerce ekmek paramı kazandığım makineyi aldığımda 14 yıl kullanılmıştı. Yani dikiş makinem 63 yıllık ve benimle aynı yaşta. Zaman zaman arıza yapsa da hala kullanıyorum. Ben terzilik mesleğinden emekli oldum. Ancak makinem hala tıkır tıkır çalışıyor. Şu anda fabrikası kapanmış ve markası da ortada olmayan makinemi zaman zaman satmak yönünde teklifler geldi. Fakat ben hiç bir zaman satmayı düşünmedim" dedi.

Hüseyin Koçyiğit, 63 yıllık dikiş makinesini evlatlarına miras olarak bırakmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Müşterileri de, Yiğit’i örnek esnaflığı sebebiyle tebrik ediyor.

Hüseyin Efe