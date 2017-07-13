Ekmek parası uğruna canından oluyordu

Olay, Çay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yeşilyurt isimli hurdacı, Çay mahallesindeki atıl binada bulunan hurda demirleri almak istedi. Hurdaları almak istediği anda bir anda dengesini kaybederek iki beton blok arasına düşen talihsiz adam ağır şekilde yaralandı. Yardım feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan ekipler ağır yaralı Mehmet Yeşilyurt’a ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı.

Talihsiz adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tuncay Türkgülü