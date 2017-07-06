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Ekmek teknesi gözünün önünde yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyyar kokoreç aracı minibüs yanarak kül oldu.

Ekmek teknesi gözünün önünde yandı

06 Temmuz 2017 13:08

Olay, sabah 04.00 sıralarında Alparslan Mahallesi sebze hali civarında meydana geldi. Mahmut Yılmaz’a ait kokoreç arabası minibüs, evinin önünde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanıp hurdaya döndü. Yangının ev ve iş yerlerine sirayet etmesinin önüne geçilirken, minibüste bulunan mutfak tüpleri şans eseri patlamadı.

Ekmek teknesi yanan araç sahibi kokoreççi Mahmut Yılmaz, “Günlerden Perşembe olması nedeniyle hayvan pazarına gidecektim. Seyyar kokoreççi minibüsümün içerisinde çay demlemek için tüpümü yaktım ve simit almak üzere simitçiye gitmiştim. Geldiğimde gördüm ki ekmek teknemi alevlerin sarmış, o anda polisler geldi itfaiyeyi aradı. Çocuklarımın rızkı ekmek teknem maalesef tamamen yandı. Canımız sağ olsun, olacakmış” dedi.
Yanan kokoreççi minibüsü, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasının ardından olay yerinden çekici tarafından kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Emrah Çakıcı


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