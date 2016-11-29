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Ekmek teknesi suya gömüldü, gözyaşları içinde izledi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki su baskını olan alt geçitte ekmek dolu aracı suya gömülen fırın sahibi, aracının çıkarılmasını gözyaşları içinde izledi. Aracı kurtarmaya gelen itfaiye ekipleri de suya batarak mahsur kaldı.

Ekmek teknesi suya gömüldü, gözyaşları içinde izledi

29 Kasım 2016 11:25
Ekmek teknesi suya gömüldü, gözyaşları içinde izledi - Tıkla İzle

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi D-130 otoyolu altında bulunan ve yağmur suyu dolan alt geçitte ekmek aracı suya gömülen fırın sahibi, gözyaşları içinde sürücüsünün dikkatsizliğinden şikayet etti. Olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şimşek adlı sürücü fırından ekmek yüklü 41 GL 221 plakalı hafif ticari kamyoneti ile Vezirçiftliği’nden Gölcük yönüne gitmek için Kilez deresi kenarında bulunan alt geçide yöneldi. D-130 yolu altındaki alt geçide gelen Şimşek, geçidin yağmur suyu ile dolu olduğunu görünce aracını geri almak istedi. Geri vitese takmak istediği esnada vites kolu yerinden çıkan kamyonetin freni boşalması sonrasında ise araç suya gömüldü.

Tüm çabalarına rağmen aracın suya gömülmesini engelleyemeyen Şimşek, durumu önce fırın sahibi Mustafa Köse’ye daha sonra da itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen bir itfaiye aracı da ekmek dolu ticari aracı kurtarmak isterken suya gömülerek mahsur kaldı. Daha sonra olay yerine iki itfaiye aracı daha gelerek mahsur kalan itfaiye aracı ile fırın aracını çekme halatları ile bulundukları yerden çıkardı.
Müşterilerine göndermek için ekmek doldurduğu aracını suya batmış bir şekilde görerek gözyaşları içinde sürücüye kızan fırın sahibi Mustafa Köse, “Burayı görmesine rağmen girdi, kaldı suyun içinde. Ben araçta değildim, iş yerindeydim. Telefon etti bana halat istedi. 3 itfaiye çekemedi ben nasıl çekeceğim bilemedim. Sürücü Mustafa Bey, dikkatsiz Mustafa. Orda dikilen Mustafa. Arabam ekmek yüklü ekmek teknem suya battı” dedi.

Arabanın suya kaydığını söyleyen sürücü Mustafa Şimşek ise, “Buraya geldiğimde su gelince aracı geri vitese takmaya çalıştım. Vites kolu elimizde kaldı. Ondan sonra da kendi kendine suya kaydı” diye konuştu.
Daha sonra itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan aracını gören fırın sahibi Mustafa Köse ise gözyaşlarını tutamadı. Çalışanı tarafından teselli edilmeye çalışılan Köse, tüm ekmeklerin yenilmez hale geldiğini ve çöpe dökülmesi gerektiğini söyledi. 

Gürcan Yılmaz

Etiketler: Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi, ekmek teknesi, kocaeli haberleri


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