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Ekmek teknesi yandı

Muğla Milas’ta fotoğraf stüdyosunda meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. Yangın sırasında açılmayan elektronik kepenk, müdahaleyi geciktirdi.

Ekmek teknesi yandı

23 Kasım 2016 23:45

Milas’ta bir fotoğraf stüdyosunda meydana gelen yangın, hareketli dakikalar yaşanmasına sebep oldu.
Müştak Bey Caddesi’ndeki Ümit Akbaş’a ait fotoğraf işletmesinden duman sızdığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen işyeri sahibi ve ekipler, güvenlik amacıyla kurulan elektronik kepenk sistemini açmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından pres makinesiyle kapıda girişe uygun bölüm açılarak itfaiye ekipleri içeri girdi. Yoğun duman, çevredeki vatandaşları da etkiledi. Binada oturanlar güvenlik endişesiyle dışarı çıkarak çalışmaları izledi. Stüdyo kısmında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı anlaşılan yangının kendiliğinden söndüğü anlaşıldı. Yangın nedeniyle işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekipleri araştırma başlattı. 

Demet Leyne
 

Etiketler: ekmek teknesi


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