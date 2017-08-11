Ekmek üreticisi artan maliyetlerden şikayetçi

Akbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılı Ekim ayından bu yana aldıkları 1 liralık rayiç ile satışlarını sürdürdüklerini belirterek, girdi maliyetlerinin ise yüzde 60 arttığını, Mersin halkına kaliteli ekmek yedirmek istediklerini, ancak zorlandıklarını kaydetti. Mevcut durumda Mersin’de halk ekmeğin 60 kuruş bedel ile satıldığını ifade eden Akbaş, Türkiye genelinde ise bu rakamın 75 kuruş ile 90 kuruş arasında değiştiğini vurguladı. Belediyenin 60 kuruşa sattığı ekmeğin tanesini 1 lira 70 kuruşa mal ettiğini savunan Akbaş, "Belediyenin ekmek üretimiyle satışı arasında çok ciddi bir fark var. Bu fark biz ekmek üreticilerinden çıkarılıyor. Fırıncılar çok ciddi bir sıkıntı içinde. Kentteki birçok fırıncının kapasitesi düştü. Kazanlarımız dönmüyor. Belediye ekmeğini satıyor, bizler ise kapanma noktasına geldik. Ekstra bir fiyat artışı beklemiyoruz ama Mersin’de de halk ekmek fiyatları Türkiye ortalamasında olmalı. Belediyenin görevi ticaretle uğraşmak değil, hizmet etmek olmalı. Durum böyle devam ederse anahtarlarımızın tümünü belediyeye teslim edeceğiz" dedi.



Artan fiyatlarla mücadele edebilmek adına sektör temsilcilerinin ürün çeşitlemesine gittiğini bildiren Akbaş, bunun da yeterli sonuç getirmediğini, her ne kadar kepekli, tam buğday, çavdar, yulaflı ekmeklerin tüketimi son zamanlarda artmaya başlasa da ana tüketim maddesi olan somun ekmek satışı ile rekabetin mümkün olmadığını söyledi. Sektörde haksız rekabetin üst seviyelerde olduğunun altını çizen Akbaş, "Özellikle son dönemlerde kentimizde pide satışlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Hemen her köşe başında ruhsatsız pide fırınları açılmaya başladı. Bu durum sektöre ciddi zararlar veriyor. Denetimler artırılarak bu sorunumuz da çözümlenmeli. Bir taraftan artan maliyetler üzerimizde büyük bir yük oluştururken diğer taraftan haksız rekabet ile mücadele etmek, durumu daha da zorlaştırıyor" diye konuştu