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Ekmek yüklü kamyonet inşaat çukuruna düştü

Ankara’da aynı istikamette seyreden hafif ticari araçla çarpışan ekmek yüklü kamyonet, beton bariyerleri aşarak inşaat çukuruna düştü. Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü yaralanırken, bayiye gitmeyi bekleyen taze ekmekler, etrafa saçıldı.

Ekmek yüklü kamyonet inşaat çukuruna düştü

17 Ocak 2018 05:07
Ekmek yüklü kamyonet inşaat çukuruna düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre; Yenimahalle’de Anadolu Bulvarı üzerinden Kuzey Çevre Yolu istikametinde seyreden Satılmış A. idaresindeki 06 FT 8248 plakalı kamyonet ile aynı yönde ilerleyen Harun O. idaresindeki 06 DY 4939 plakalı hafif ticari araç, Yenimahalle Araç Muayene İstasyonu önünde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ekmek yüklü kamyonet, yol kenarındaki beton bariyeri kırarak inşaat çukuruna düştü. Yan devrilerek çukura saplanan kamyonetin sürücüsü, kabin içinde sıkıştı. Kamyonetin kasasındaki bayiye gitmek üzere hazırlanmış taze ekmekler ise etrafa saçıldı. 

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 06 DY 4939 plakalı aracın sürücüsü Harun O. aracından inerek kamyonet sürücüsünün yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü, ekiplerin çalışması sonucu, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Satılmış A., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı. 

Etiketler: ankara, ekmek yüklü kamyon

 

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