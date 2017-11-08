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Ekmeklerini mangal kömürü yaparak kazanıyorlar

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen aileler, meşe ağacı ormanından topladıkları odunları mangal kömürü haline getirerek ekmek paralarını kazanıyor.

Ekmeklerini mangal kömürü yaparak kazanıyorlar

08 Kasım 2017 12:53

Çayıralan ilçesindeki meşe ağacı ormanında her yıl yüzlerce ton mangal kömürü üretimi yapılıyor. Sağlık açısından sakıncası bulunmayan ve tamamen meşe ağacından yapılan mangal kömürleri, Mardin'den ve Gaziantep'ten gelen ailelerin geçim kaynağı oluyor. Her yıl Nisan ayında meşe ağacından mangal kömürü üreten aileler, Kasım ayına kadar kömür ocağında çalışmaya devam ediyor.

Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan mangal kömürü için saman ve toprakla örtülü torluk adı verilen ocakta, meşe ağacını kömür haline getiren ailelerin ürettikleri mangal kömürü, Türkiye'nin birçok yerine ulaşıyor. Bin bir zahmetle üretimi yapılan mangal kömürünün kilosu bir lira 60 kuruştan tonu ise bin 600 Türk Lirasından satışa sunuluyor.

Mardin'den geldiklerini belirten işçi Vedat Öner, "Ekmeğimizi bu işten kazandığımız için buradayız. Kömür üretmek anlatılamayacak kadar zor bir iş, yaşamak gerek. Her şeye rağmen ekmeğimiz için Yozgat’ta kömür üretiyoruz" dedi.

Mangal kömürü üretmenin ustalık gerektiren bir iş olduğunu söyleyen Sedat Öner ise, "Biz çekirdekten yetiştiğimiz için bu işin içindeyiz. Dışarıdan bakıldığında bu iş çekilmez bir hal alıyor. Herkesin belli bir kazancı ve çalışma alanı var. Ateşin, tozun, toprağın içinde ekmeğimizi, rızkımızı böyle kazanıyoruz" şeklinde konuştu. 

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir
 

 

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