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Ekmeklikte çıkan yangında 2 kadın hastanelik oldu

Elazığ’da bir ekmeklikte çıkan yangında dumanda etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Ekmeklikte çıkan yangında 2 kadın hastanelik oldu

12 Temmuz 2017 13:46

Yangın, merkez Karşıyaka Mahallesi Dumlupınar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine T.’ye ait ekmeklikte ekmek yapıldığı sırada yangın çıktı. Ateşin çatıya sıçramasıyla beraber büyüyen yangını kendi çabalarıyla söndüremeyen kadınlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu


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