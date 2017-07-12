Ekmeklikte çıkan yangında 2 kadın hastanelik oldu

Yangın, merkez Karşıyaka Mahallesi Dumlupınar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine T.’ye ait ekmeklikte ekmek yapıldığı sırada yangın çıktı. Ateşin çatıya sıçramasıyla beraber büyüyen yangını kendi çabalarıyla söndüremeyen kadınlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu