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Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi | Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir?

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi | Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir?

16 Mart 2018 17:49

 MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirdi. 

Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu’nun “Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Orta Doğu” adlı panelinde durumu kötüleşen İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu hastaneye kaldırıldı. 

Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov yaptığı açıklamada İhsanoğlu’nun kalp krizi geçirdiğini söyledi. İbrahimov,”İhsanoğlu şeker hastası. Önce de kalbinde küçük problemleri olmuş, ancak ciddiye almamış. Bugün ise kalp krizi geçirdi. Anında müdahale ettik. Damar yüzde 100 tıkanmıştı. Damarı açtık, stent konuldu. Şimdi yoğun bakımda, durumu ise stabil. Tedavisi devam ediyor” dedi. 

İhsanoğlu, bugün panelde kendisini kötü hissettiğini söyleyip, konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Peki Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir?

EKMELEDDİN İHSANOĞLU KİMDİR?

1943 yılında Kahire'de doğan İhsanoğlu'nun bilim tarihi, Türk kültürü, İslam dünyası ve Batı dünyası ilişkileri ve Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda Kitap, makale ve tebliği bulunuyor.

İhsanoğlu, Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun olduktan sonra El Ezher Üniversitesi'nde akademik hayata başladı. Türk kültürünü küçük yaşta aile çevresinde tanıyan İhsanoğlu, Kahire Milli Kütüphanesi'nde ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı kültürü ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları yaptı. 1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra, İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptı.

 

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