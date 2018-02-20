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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Tespit edildiği andan itibaren müdahale edildi'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bugün rejim yanlısı teröristlerin 20 civarında silahlı araçla Halep'ten Afrin bölgesine harekete geçtiği görüldü ve bunlar istihbari unsurlarımız tarafından tespit edildi. Tespit edildiği andan itibaren müdahale edildi" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Tespit edildiği andan itibaren müdahale edildi

20 Şubat 2018 21:32

Zeybekci, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Ulusal Savunma Güçlerinin Halep'in kuzeyinden Afrin'e girdiklerine ilişkin sorusunu cevapladı.

Zeybekci, Afrin bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, "Bugün rejim yanlısı teröristlerin 20 civarında silahlı araçla Halep'ten Afrin bölgesine harekete geçtiği görüldü ve bunlar istihbari unsurlarımız tarafından tespit edildi. Tespit edildiği andan itibaren müdahale edildi. Müdahale üzerine Afrin'e yönelen terör unsurları Nubul ve Zahara bölgesine çekildiler. O bölgede istihbari unsurlar tarafından çok yakından takip edilmekte" dedi. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Nihat Zeybekci

 

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