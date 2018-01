Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Türkiye Elif gibi dimdik ayakta'

Pamukkale ilçesi Karayayıt Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen İl Koordinasyon ve İstişare Toplantısına Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Vali Hasan Karahan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bakın dünyanın her yerinde olduğu gibi fitne hep harekette, fitnenin bir kere pervası yoktur. Cesur olacağız arkadaşlar, çünkü hainler, bu vatana ve bayrağa kast edenler, hiçbir korkuları ve pervaları yoktur. Ellerinden gelen her yerde, buldukları her fırsatta ve imkanda ihanet etmeye devam ediyorlar" dedi.

Dün Fransa ziyaretinde Fransız gazetecinin MİT tırları ile ilgili sorduğu soruya değinen Bakan Zeybekci, "Bakın dedim, muhtemelen birileri, birilerinin eline bir şey yazıp verecekler, bu metni de birisi okuyacak, derken dün bir hain çıktı. Dedi ki, ‘falanca tarihte Suriye’ye MİT tırlarıyla silah göndermekten pişman mısınız?’ Biz büyük bir devletiz. Biz üzerinde sorumlulukları olan, ecdadın bize emanet ettiği bu kültür coğrafyasının ‘çadır direği devletiyiz.’ Bütün tamamının kastı ve gözü bu çadır direğini indirmektir. Çünkü çadır direğini aldığınız zaman, kültür coğrafyasının tamamının çökeceğini çok iyi bilirler. Büyük devletin büyük işleri ve büyük hesapları olur. O soysuzlar, o hainler ve o aklını ile ruhunu bir yerlere peşkeş çekenler, hakim kılığında, savcı kılığında, asker, polis kılığında, Milli İstihbarat Teşkilatının tırlarını durdurup, ellerinde kameralarla, onları çekip dünyaya peşkeş çeken, dünyaya deşifre etmeye çalışan o hainler, o soysuzlardır utanması gerekenler" ifadelerini kaydetti.

Konuşmasına Kıbrıs Barış Harekatından örnekler vererek devam eden Zeybekci, "Siz zannediyor musunuz, Mehmet 1974 yılında Kıbrıs’a aslanlar gibi gitti, tabi ki aslanlar gibi gitti. Ama 15 yıl boyunca mücahitler savaştı. Sapanla mı savaştı, elinde çalı ile odunla mı savaştı, silahla savaştı. Nereden geldi onlar, bu büyük millet gönderdi. Bu büyük milletin bu büyük devleti gönderdi. Büyük millet, büyük devlet olduğun zaman bazı şeyler yaparsın. O soysuz diyor ki, teröristlere gönderdi. Cumhurbaşkanımız ona, aslanlar gibi cevabını da verdi. Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun, derken kast ettiği buydu. Zordur, Elif olmak. Zordur Elif olmak yuvarlak dünyada, dimdik Elif olmak. Türkiye dimdik, Elif gibi ayaktadır. Elif gibi dimdik ayakta oldun mu, tüm kem gözleri, kem sözlerin ve mızrakların hedefinde olursun" diye konuştu.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun