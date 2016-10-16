Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den iddialı açıklamalar

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den iddialı açıklamalar

AK Parti Denizli İl Teşkilatının düzenlediği siyaset akademisi dersinde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça, AK Partinin iktidarı ilelebet devam edecektir” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekciden iddialı açıklamalar

16 Ekim 2016 08:00

Denizli’de çeşitli temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli il Başkanlığını tarafından düzenlenen siyaset akademisinde, siyasi tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. İl başkanlığı konferans salonunda yapılan programa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli il Başkanı Necip Filiz ve birçok partili katıldı. AK Partinin kuruluşunun 2002’den başlamadığını belirten Zeybekci, bu kuruluşun Orta Asya’ya kadar sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatlar ve karşılaştığı zorluklar hakkında konuşan Bakan Zeybekci, “Denizli’de neler yaptığımızla ile ilgili, şuanda gördüğünüz taş üstünde taşların hiçbiri yoktu. Hiç unutmam Şubattan sonra Mart ayında, biliyorsunuz Denizli’de bahar erken gelir, Üçgen Garajının önündeki Üçgen Kavşağında keçiler otluyordu. Denizli’nin caddeleri, sokakları, Denizli’de hava kirliliği, daha birçok şey var. Denizli’de kış geldiği zaman Çınar Meydanında kuşlar bile uçmazdı” diye konuştu.

AK Parti destanının bir ekip destanı olduğunu belirten Zeybekci, AK Parti iktidarının sürmesini temelinde birlik ve beraberliğin olduğunu söyledi.

Bakan Zeybekci, konuşmasının devamında şunları söyledi: “AK Parti olarak en büyük silahımız olan birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece, o Göktürk Kitabelerinde yazdığı gibi, AK Parti için çevirecek olursak onu, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça, AK Partinin iktidarı ilelebet devam edecektir. Yeter ki biz bu birlik ve beraberliğimizi, samimiyetimizi, halkın gönlüne, milletin gönlüne girip, halkın kazanmayı bırakmayalım. Birlik ve beraberliğimiz ile ilgili milletin gönlüne, kalbine şüphe düşmesin. Biz Denizli’de her ne yaptıksak, AK Parti olarak, bir ekip halinde yaptık.”

Bakan Zeybekci'ye konuşmasının ardından AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz tarafından 15 Temmuz anısına plaket verildi. 

Medeni Topaloğlu 

Etiketler: AK Parti Denizli İl Teşkilatı, altta yağız yer yarılmadıkça, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mavi gök çökmedikçe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!