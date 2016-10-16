Denizli’de çeşitli temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli il Başkanlığını tarafından düzenlenen siyaset akademisinde, siyasi tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. İl başkanlığı konferans salonunda yapılan programa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli il Başkanı Necip Filiz ve birçok partili katıldı. AK Partinin kuruluşunun 2002’den başlamadığını belirten Zeybekci, bu kuruluşun Orta Asya’ya kadar sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatlar ve karşılaştığı zorluklar hakkında konuşan Bakan Zeybekci, “Denizli’de neler yaptığımızla ile ilgili, şuanda gördüğünüz taş üstünde taşların hiçbiri yoktu. Hiç unutmam Şubattan sonra Mart ayında, biliyorsunuz Denizli’de bahar erken gelir, Üçgen Garajının önündeki Üçgen Kavşağında keçiler otluyordu. Denizli’nin caddeleri, sokakları, Denizli’de hava kirliliği, daha birçok şey var. Denizli’de kış geldiği zaman Çınar Meydanında kuşlar bile uçmazdı” diye konuştu.

AK Parti destanının bir ekip destanı olduğunu belirten Zeybekci, AK Parti iktidarının sürmesini temelinde birlik ve beraberliğin olduğunu söyledi.

Bakan Zeybekci, konuşmasının devamında şunları söyledi: “AK Parti olarak en büyük silahımız olan birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece, o Göktürk Kitabelerinde yazdığı gibi, AK Parti için çevirecek olursak onu, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça, AK Partinin iktidarı ilelebet devam edecektir. Yeter ki biz bu birlik ve beraberliğimizi, samimiyetimizi, halkın gönlüne, milletin gönlüne girip, halkın kazanmayı bırakmayalım. Birlik ve beraberliğimiz ile ilgili milletin gönlüne, kalbine şüphe düşmesin. Biz Denizli’de her ne yaptıksak, AK Parti olarak, bir ekip halinde yaptık.”

Bakan Zeybekci'ye konuşmasının ardından AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz tarafından 15 Temmuz anısına plaket verildi.

Medeni Topaloğlu