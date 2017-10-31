Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bakü’deki Ziraat Bankasının açılışını yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ziraat Bankası Azerbaycan Genel Müdürlüğünün açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından genel müdürlüğün açılışını yaptı.

Ziraat Bankasının Azerbaycan’a hayırlı olmasını dileyen Zeybekci, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde köprü olacak güçlü milli bankalar olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Zeybekci, “Gerçek bağımsızlık ekonomik bağımsızlığımızdır. Gerçek bağımsızlığımızın en önemli göstergeleri de güçlü bankalarımız olmasıdır” dedi.

Zeybekci, Türk iş adamlarının Azerbaycan’a geldiklerinde kendilerini güvende hissetmesinin, kendilerine kendi bankaları eliyle hizmet verilmesinin, buradan kredi alması ve yatırım yapması için Ziraat Bankasının önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir talimatı olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, “Biz niye ticaretimizi milli paralarımızla yapmıyoruz. Niye başkalarının rezerv paralarını kullanarak ve onun da negatif etkileriyle, kur baskısıyla, kur etkisiyle bunun için bedel ödüyoruz diye devamlı söylerler. İnşallah Ziraat Bankasının her iki tarafta olması, inanın bu işlemi de hızlandıracaktır” şeklinde konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuşmasının ardından beraberindeki yetkililerle birlikte, kurdeleyi keserek Ziraat Bankasının Azerbaycan Genel Müdürlüğünün açılışını yaptı.

