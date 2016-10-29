Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Denizli işadamları ve STK başkanları ile istişare toplantısına katıldı. Denizli’de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ar-Ge tanıtım toplantısının ardından Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Denizli İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Son olarak bir otelde düzenlenen Denizli işadamları ve STK başkanları ile istişare toplantısına katıldı. Otelde ilk olarak konuşan ve Türkiye ile tüm dünyanın önemli bir zamandan geçtiğini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Dünyadaki tüm ekonomik organizasyonlara bakacak olursak, ne bileyim FED’e bakacak olursak, Avrupa Merkez Bankası’na bakacak olursak, Dünya Bankasına, IMF’ye, bölgesel ekonomik organizasyonlara bakacak olursak, zaten bunları görüyorsunuz. Çok ilginç günler yaşanıyor. Tüm hesapların bozulduğu, tüm söylemlerin bozulduğu çok önemli günler yaşıyoruz. Dünya haritaları yeniden çiziliyor, bu dünya haritalarını yeniden çizenlerin tek bir amacı ve gayesi var, o da kendi menfaatleri, kendi insanlarının menfaatlerini sürdürülebilir bir şekilde hem arttırmak, hem de garanti altına almak. Kendi menfaatleri dışında hiçbir menfaati düşünmediklerini zaten açık açık da söylüyorlar. Demokrasi, insan hakları,özgürlükler, hukukun üstünlüğü hepsi laf, sadece ve sadece kendi ülkelerinin menfaatlerini sürdürülebilir bir şekilde enerji, hammadde, pazar, ekonomik, refah menfaatlerinin sağlanması ve bunun devam ettirilmesi” diye konuştu.

Türkiye ihracatının yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve kalite yoluyla, bu ürünleri daha nitelikli ürünler haline getirmeliyiz. Hedefimiz, özel sektörün daha nitelikli üretim yapmasını sağlayacak mekanizmaları kurmak ve bunları sürekli geliştirmektir. Bu yıl, Ar-Ge Reform Paketi’ni hayata geçirerek tüm ekosistemi ilgilendiren çok kapsamlı iyileştirmeler yaptık. Denizli’deki sanayicilerimizden Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurma yönünde söz aldık. Bir başka önemli çalışmamız, Sınai Mülkiyet Kanunu’dur. Bu kanun tasarısını, zannediyorum önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştıracağız. Böylece patent, marka ve tasarımlarla ilgili süreçleri iyileştireceğiz” şeklinde konuştu.

Teknolojiyi ilgilendiren önemli reformlara imza atacaklarını belirten Özlü, “Başvurular daha kolay hale gelecek, tescil süresi kısalacak ve tescil sonrasında da en etkin koruma sağlanacak. Ar-Ge reform Paketi’nde işin teknoloji ayağını ilgilendiren kapsamlı reformları hayata geçireceğiz. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz ‘Üretim Reform Paketi’yle de üretim tarafına yönelik ciddi adımlar atacağız. Bu paketle, OSB’lerde daha fazla parsel üretmek ve bu parsellerin maliyetini düşürmek için önemli adımlar atacağız. Parsel maliyetlerine belirli kriterlere göre üst sınır getireceğiz” ifadelerini kullandı.

OSB’lerde üretim yapan firmalarımızın üzerindeki emlak vergisi, yapı denetimi gibi yükleri daha makul seviyelere çekeceğiz. Atıl durumda kalan parselleri, bedeli ödenerek geri almayı, sonrasında da orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara tahsis etmeyi de planlıyoruz. Şehir dışındaki uygun alanlara taşınmak isteyen sanayi sitelerine; taşınma, kamulaştırma ve yönetim binaları için kredi desteği sağlamayı düşünüyoruz. Kuracağımız Gayrimenkul Yatırım şirketiyle, arsa ve bina maliyetleri için alternatif finansman modelleri üreteceğiz. Böylece sanayicilerimizin parasını arsaya veya binaya bağlamaksızın, doğrudan üretime aktarmasını sağlayacağız. Bu eşiği atlatırsak, siyasi ve ekonomik bir güç olarak dünya sahnesindeki yerimizi yeniden alacağız. AB kriterlerine göre borçluluk oranı yüzde 60’ın altında olmalı. Ancak AB’de bu kriteri sağlayan ülke yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak Başkanlık sistemi hakkında konuşan Bakan Özlü, “Sistem karmaşasının sona ermesi, özellikle ekonomiye bir doping etkisi yapacaktır. Çok daha net, açık, yalın bir sistem, yatırımların hızla artmasını sağlayacaktır. STK’larımızın, iş dünyamızın ve sanayicilerimizin bu sürece sahip çıkacağını biliyorum. Yeni anayasa sürecini en fazla destekleyenlerin sizler olacağınızı düşünüyorum” diye belirtti.