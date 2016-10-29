Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Ekonomi Bakanı Zeybekci: Çok ilginç günler yaşanıyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Çok ilginç günler yaşanıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Çok ilginç günler yaşanıyor. Tüm hesapların bozulduğu, tüm söylemlerin bozulduğu çok önemli günler yaşıyoruz. Dünya haritaları yeniden çiziliyor, bu dünya haritalarını yeniden çizenlerin tek bir amacı ve gayesi var, o da kendi menfaatleri, kendi insanlarının menfaatlerini sürdürülebilir bir şekilde hem arttırmak, hem de garanti altına almak." dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Çok ilginç günler yaşanıyor

29 Ekim 2016 07:49

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Denizli işadamları ve STK başkanları ile istişare toplantısına katıldı. Denizli’de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ar-Ge tanıtım toplantısının ardından Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Denizli İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Son olarak bir otelde düzenlenen Denizli işadamları ve STK başkanları ile istişare toplantısına katıldı. Otelde ilk olarak konuşan ve Türkiye ile tüm dünyanın önemli bir zamandan geçtiğini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Dünyadaki tüm ekonomik organizasyonlara bakacak olursak, ne bileyim FED’e bakacak olursak, Avrupa Merkez Bankası’na bakacak olursak, Dünya Bankasına, IMF’ye, bölgesel ekonomik organizasyonlara bakacak olursak, zaten bunları görüyorsunuz. Çok ilginç günler yaşanıyor. Tüm hesapların bozulduğu, tüm söylemlerin bozulduğu çok önemli günler yaşıyoruz. Dünya haritaları yeniden çiziliyor, bu dünya haritalarını yeniden çizenlerin tek bir amacı ve gayesi var, o da kendi menfaatleri, kendi insanlarının menfaatlerini sürdürülebilir bir şekilde hem arttırmak, hem de garanti altına almak. Kendi menfaatleri dışında hiçbir menfaati düşünmediklerini zaten açık açık da söylüyorlar. Demokrasi, insan hakları,özgürlükler, hukukun üstünlüğü hepsi laf, sadece ve sadece kendi ülkelerinin menfaatlerini sürdürülebilir bir şekilde enerji, hammadde, pazar, ekonomik, refah menfaatlerinin sağlanması ve bunun devam ettirilmesi” diye konuştu.
Türkiye ihracatının yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve kalite yoluyla, bu ürünleri daha nitelikli ürünler haline getirmeliyiz. Hedefimiz, özel sektörün daha nitelikli üretim yapmasını sağlayacak mekanizmaları kurmak ve bunları sürekli geliştirmektir. Bu yıl, Ar-Ge Reform Paketi’ni hayata geçirerek tüm ekosistemi ilgilendiren çok kapsamlı iyileştirmeler yaptık. Denizli’deki sanayicilerimizden Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurma yönünde söz aldık. Bir başka önemli çalışmamız, Sınai Mülkiyet Kanunu’dur. Bu kanun tasarısını, zannediyorum önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştıracağız. Böylece patent, marka ve tasarımlarla ilgili süreçleri iyileştireceğiz” şeklinde konuştu.

Teknolojiyi ilgilendiren önemli reformlara imza atacaklarını belirten Özlü, “Başvurular daha kolay hale gelecek, tescil süresi kısalacak ve tescil sonrasında da en etkin koruma sağlanacak. Ar-Ge reform Paketi’nde işin teknoloji ayağını ilgilendiren kapsamlı reformları hayata geçireceğiz. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz ‘Üretim Reform Paketi’yle de üretim tarafına yönelik ciddi adımlar atacağız. Bu paketle, OSB’lerde daha fazla parsel üretmek ve bu parsellerin maliyetini düşürmek için önemli adımlar atacağız. Parsel maliyetlerine belirli kriterlere göre üst sınır getireceğiz” ifadelerini kullandı.

OSB’lerde üretim yapan firmalarımızın üzerindeki emlak vergisi, yapı denetimi gibi yükleri daha makul seviyelere çekeceğiz. Atıl durumda kalan parselleri, bedeli ödenerek geri almayı, sonrasında da orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara tahsis etmeyi de planlıyoruz. Şehir dışındaki uygun alanlara taşınmak isteyen sanayi sitelerine; taşınma, kamulaştırma ve yönetim binaları için kredi desteği sağlamayı düşünüyoruz. Kuracağımız Gayrimenkul Yatırım şirketiyle, arsa ve bina maliyetleri için alternatif finansman modelleri üreteceğiz. Böylece sanayicilerimizin parasını arsaya veya binaya bağlamaksızın, doğrudan üretime aktarmasını sağlayacağız. Bu eşiği atlatırsak, siyasi ve ekonomik bir güç olarak dünya sahnesindeki yerimizi yeniden alacağız. AB kriterlerine göre borçluluk oranı yüzde 60’ın altında olmalı. Ancak AB’de bu kriteri sağlayan ülke yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak Başkanlık sistemi hakkında konuşan Bakan Özlü, “Sistem karmaşasının sona ermesi, özellikle ekonomiye bir doping etkisi yapacaktır. Çok daha net, açık, yalın bir sistem, yatırımların hızla artmasını sağlayacaktır. STK’larımızın, iş dünyamızın ve sanayicilerimizin bu sürece sahip çıkacağını biliyorum. Yeni anayasa sürecini en fazla destekleyenlerin sizler olacağınızı düşünüyorum” diye belirtti.

Etiketler: faruk özlü, Nihat Zeybekci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!