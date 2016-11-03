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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Gelecek Afrika'dır

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Afrika İş Forumu'nun ikinci gününde Afrika'daki yatırım projelerinin finansmanı, altyapı, ulaştırma ve enerji alanlardaki çalışmaların ele alındığı toplantıda, “Gelecek Afrika'dır. Türkiye Afrika'ya en kalbi duygularla sımsıkı bağlıdır” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Gelecek Afrikadır

03 Kasım 2016 11:14

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Afrika İş Forumu'nun ikinci gününde Afrika'daki yatırım projelerinin finansmanı, altyapı, ulaştırma ve enerji alanlardaki çalışmaların ele alındığı toplantıda konuştu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Zeybekci, "Gelecek Afrika'dır. Türkiye Afrika'ya en kalbi duygularla sımsıkı bağlıdır. Afrika'ya yaptığım ziyaretler sırasında gördüm ki kıta için çözülmesi gereken en önemli konulardan birisi enerji ve ulaştırma altyapısıdır. Ulaştırma ve enerji alanlarındaki altyapı yatırımları için ihtiyaç ise finansmandır" dedi.

Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde yatırım alanında edindiği izlenimleri paylaşan Zeybekci, "Eğer bir yere yatırım yapacaksam, fabrika kuracak olsam öncelikle şunları göz önüne alırım; o yerlerin fabrika kurmak için yeterli altyapısı var mı? Makinaların çalışabilmesi için gerekli enerji sağlıklı bir şekilde var mı? Ürettiğim malı müşterime gönderecek veya ihtiyaç duyduğum ham maddeleri bana ulaştırabilecek yol altyapısı var mı? Gezdiğim Afrika ülkelerinde maalesef ya bunların bir kısmı var ya da hiçbiri yok. İşte biz, bu temelde sorunları tartışmak ve çözüm yolları bulmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Türkiye adına Bakan Zeybekci, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Antony Mothae Maruping ile birlikte ortak deklarasyona imza atacak. 

Ali Canberk Özbuğutu

Etiketler: Ekonomi Bakanı Zeybekci


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