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Ekonomi Bakanlığı'ndan destek açıklaması

Ekonomi Bakanlığı, işlenmiş tarım ürünleri ihracatına 2017 yılında da destek sağlayacağını açıkladı.

Ekonomi Bakanlığından destek açıklaması

29 Aralık 2016 18:08

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen tarım ürünleri ihracatçısı konumunda olan Türkiye'nin ihracatçılarının uluslararası alanda rekabet güçlerinin geliştirilerek pazar paylarının artırılması amacıyla katma değeri yüksek, üretim, ihracat ve istihdam potansiyeli olan nihai tüketiciye yönelik işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatı desteklendiği belirtilerek, söz konusu desteklerin Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü yükümlülükleri dikkate alınarak hazırlandığı ve bu kapsamda 2016/16 sayılı 'Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar' 28 Aralık 2016 tarihli ve 29932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirdi.
Anılan karar marifetiyle, Türkiye'nin gıda sanayisinin ulaştığı gelişmişlik düzeyi, ürün yelpazesinde sağladığı kalite ve çeşitliliğin yanı sıra ülkemizin Avrupa, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yakınlığının sağladığı lojistik avantajlar da göz önüne alındığında, işlenmiş tarım ürünleri ihracatının devlet destekleriyle daha ileri seviyelere çıkarılması hedeflendiği belirtilirken, "Karar ile ayrıca, ihracata yönelik, tüketici taleplerine uygun çeşit ve kalitedeki ürünlerin üretiminin, üretici/ihracatçı işbirliğiyle geliştirilmesinin daha yüksek düzeyde teşvik edilebilmesi amacıyla, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilecek ürünler ile organik ürünlere ilave destekler sağlanmaktadır. Bu çerçevede; ülkemiz çiftçileri, sanayicileri ve ihracatçılarının bir sinerji içerisinde birbirlerinden güç alarak daha büyük üretim ve ihracat başarılarına imza atmaları için kamu destekleri, etkin bir politika aracı olarak kullanılmaktadır" denildi. 


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