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Ekonomi Bakanlığı'ndan Fas açıklaması

Ekonomi Bakanlığı, Fas tarafından Türkiye'ye menşeli sıcak haddelenmiş sac ürünleri ithalatına karşı bir süredir anti-damping önlemi uygulanmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.


27 Ekim 2016 13:44

Ekonomi Bakanlığı, Fas tarafından Türkiye'ye menşeli sıcak haddelenmiş sac ürünleri ithalatına karşı bir süredir anti-damping önlemi uygulanmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. Fas tarafından Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş sac ürünleri ithalatına karşı bir süredir anti-damping önlemi uygulandığını belirten bakanlık, söz konusu önlemin Fas'ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) taahhütlerine ve ilgili DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğunu değerlendirdiğini bildirdi ve bu çerçevede, Fas'ın uygulaması DTÖ bünyesinde dava konusu edildiğini belirtti.
Fas'ın uygulamaları DTÖ bünyesinde şikayete konu yapılmadan önce, iki ülke arasındaki tarihe dayanan dostluk bağları göz önünde bulundurularak ikili çözüm arayışına gidildiğini belirtilen açıklamada, "Ancak, Fas’ın benimsediği tutuma bağlı olarak bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bununla birlikte, DTÖ'deki dava süreci Fas ile her an bir uzlaşmaya imkan tanımaktadır. Bir başka ifade ile Fas gibi Türkiye açısından önemli dost ve kardeş bir ülke ile sektörümüzün menfaatlerini dikkate alacak bir çözüm için Türkiye her zaman diyaloga açıktır. Esasen tercihimiz de halen bu yöndedir. Bu durumda, DTÖ sistematiğinin de öngördüğü biçimde Fas ile bir tarih saptayarak en kısa zaman içinde bir araya gelinmesi gerekecektir. Fas'ın yaklaşımına göre süreç bir panel aşamasına gelebilir veya kısa sürede çözümlenebilir" denildi.

Yapılan açıklamada, Ekonomi Bakanlığı olarak her zaman olduğu gibi özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışmalara devam edileceğini de vurguladı. 

Etiketler: ekonomi bakanlığı, Fas açıklaması


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