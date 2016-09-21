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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yıldırım’ın başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yıldırımın başkanlığında toplandı

21 Eylül 2016 08:12

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, saat 20.00 sıralarında Çankaya Köşkü’nde toplandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve SPK Başkanı Vahdettin Ertaş katıldı.

Toplantıda, bireysel kredilerde taksitlendirme, kitle fonlaması sistemi ile gıda fiyatları ve enflasyon konuları ele alındı.  

Caner Ünver


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