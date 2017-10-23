Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı!

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, BİST Başkanı Himmet Karadağ katıldı.

Enise Vural