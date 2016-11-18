Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül ile Borsa İstanbul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, dövizdeki hızlı tırmanışa karşı ekonominin direncini artıracak reformların hızlandırılacağını ve Merkez Bankası'nın gereken tedbirleri alacağını açıkladı.

Toplantıda, küresel piyasalar ve Türkiye’yi etkileyen ekonomik gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Piyasalardaki hareketliliğin esas itibariyle küresel kaynaklı olduğunun değerlendirildiği toplantıda Türkiye’yi etkilerini sınırlamamak amacıyla tüm tedbirler gözden geçirildi.

Bu çerçevede; T.C. Merkez Bankası, ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gereken tedbirleri alacak. Ekonominin direncini artıracak reformlar hızlandırılacak. Ayrıca, reel sektörün güçlü biçimde desteklenmesine yönelik adımlara da devam edilecek.

Toplantı devam ediyor.

Musa Erdoğan