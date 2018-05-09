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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi!

Dövizdeki yükseliş sürerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantı 2,5 saat sürdü.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi!

09 Mayıs 2018 17:27

Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanı sıra Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK başkanlarının da katıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık yaptığı toplantı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Bu tür toplantılar devlet yönetiminin seyri içinde zaman zaman yapılır. Buradan olağanüstülük ya da bir panik çıkartmak doğru olmaz. Piyasada dolanan spekülatif haberler yerine resmi makamların yaptığı açıklamaları esas almakta fayda var. Döviz meselesi olsun, diğer konular olsun bu toplantıda detaylı olarak ele alınacak" açıklamasında bulundu.
 

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, dövizdeki yükselişin yanı sıra ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye konuları da ele alındı. Ayrıca, devlet bankaları tarafından faiz indirimi yapılması konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi. Toplantıya ilişkin Külliyeden bir açıklama yapılması da bekleniyor.

Derya Yetim
  

 

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