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“Ekonomi, sürdürülebilir ivmeye kavuştu”

TÜİK büyüme rakamlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Konutder Başkanı, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Bu Türkiye’nin başarısı. 20013’ten bu yana en büyük büyüme rakamına ulaştık. Büyüme barajını aşarak 7,4 lük bir büyüme sağladık. Gayrimenkul sektörü olarak da bu büyümede lokomotif sektörlerden biri olarak rol aldığımız için mutluyuz” dedi.

“Ekonomi, sürdürülebilir ivmeye kavuştu”

29 Mart 2018 15:11

Konutder Başkanı, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi; “Birinci çeyrekte 5.4, ikinci çeyrekte 9.4, üçüncü çeyrekte 11.3 ve dördüncü çeyrekte 7.3 büyüme sağladık. 2017 yılının tamamına baktığımızda ise 7.4 lük bir ortalama büyüme var. Sektörel kırılmaya baktığımızda ise hizmet sektörü 10,7, inşaat 8,9, sanayi 9,2 ve tarım 4,7’lik bir büyüme gösterdi. Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G20 ülkeleri arasında bu rakamlar bize liderliği getirdi. OECD ülkeleri arasında da en fazla büyüyen ikinci ülke olmayı başardık. İnşaat sektörü en büyük büyümeyi gösteren 2. sektör oldu. Son 3 – 4 yıldır hiç küçülmeyen sektör konumundayız. Yeni rakamlarda sanayi sektörümüzün de inşaat sektörümüzle aynı seviyelere gelmesi son derece sevindirici.”

“Teşvikler çok iyi oldu”

“Bu büyüme rakamları Türkiye’nin başarısıdır” diyen Elmas, yapılan teşviklerin sektör için çok iyi olduğunu söyleyerek, “Hükümetimizin teşvikleri, aldığı önlemler rakamların bu şekilde sevindirici çıkmasında büyük önem teşkil ediyor. Bunun yanı sıra gayrimenkul sektörü Türkiye’de üst üste büyüme kapasitesi göstermeye devam etti. Tüm zorluklara rağmen gayrimenkul sektörü yine Türkiye’nin büyüme dinamosu olmaya devam edecektir. İnşaat sektörümüz yüzde 30 seviyesinde iğneden ipliğe sanayi sektörümüze fayda sağlıyor. 2018’de de gayrimenkul sektörünün büyüme ivmesinin süreceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlıklı büyüme devam edecek

Elmas ayrıca şunları ekledi; “Öte yandan büyümenin diğer sektörlerdeki kırılmalara baktığımız zamanda da ülke olarak dikkat çekici bir büyüme hamlesi içerisinde olduğumuz anlaşılıyor. Büyük resme topluca baktığımızda da sağlıklı büyümeye devam edeceğimiz anlaşılıyor. Tüm sektörlerimizde büyümenin olması bu durumun en büyük göstergesidir. Geleceğe karamsar bir şekilde bakmak için hiçbir sebebimiz yok.”

 

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