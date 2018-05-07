‘’Ekonomi ve Finans” konferansı gerçekleşti

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Hicabi Ersoy bankacılık alanında oluşabilecek finansal sorunlar ve iç tasarrufun yetersizliğinden bahsetti. Bankaların taşıdığı yabancı para komisyonlarının ilerde sıkıntı yaşatabileceğini fakat BDDK’nın yayınladığı son raporda bu komisyonların şu an için sorun oluşturmadığını söyledi.

Konferansa Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sekreteri Osman Akyüz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Hicabi Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi ve Ekonomistler Platformu Başkanı Ahmet Oğuz Demir katıldı.

“Bankacılık sektörü için itibar yönetimi yasalarla koruma altında”

Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Vildan Esenyel, itibar yönetiminin bankacılık alanına bakıldığında diğer sektörlerden farkının olduğunu ve bu itibarın bankacılık sektörü için yasalarla koruma altına alındığını belirtti. Esenyel, Dünyada bu kadar teknolojik akım ve atılımın ardından değişimin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek bu değişimin üreticiler kadar tüketicilerin de algılarını etkilediğini belirtti. Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Husmat, dijital dönüşümle ilgili önümüze çıkan iki faktör olduğunu belirtip bu faktörlerin birincisinin müşteri ikincisinin ise rekabet olduğunu belirtti.

