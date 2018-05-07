Diğer
Kategoriler

‘’Ekonomi ve Finans” konferansı gerçekleşti

Ekonomik alanda alınabilecek önlemlerden, değişen piyasa uyum süreçlerinden, finansal sorunlar ve iç tasarruf yetersizliğinden bahsedilen 18. KKTC “Ekonomi ve Finans” konferansı Kıbrıs’ta yapıldı.

Ekonomi ve Finans” konferansı gerçekleşti

07 Mayıs 2018 13:55

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Hicabi Ersoy bankacılık alanında oluşabilecek finansal sorunlar ve iç tasarrufun yetersizliğinden bahsetti. Bankaların taşıdığı yabancı para komisyonlarının ilerde sıkıntı yaşatabileceğini fakat BDDK’nın yayınladığı son raporda bu komisyonların şu an için sorun oluşturmadığını söyledi.
Konferansa Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sekreteri Osman Akyüz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Hicabi Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi ve Ekonomistler Platformu Başkanı Ahmet Oğuz Demir katıldı.

“Bankacılık sektörü için itibar yönetimi yasalarla koruma altında”

Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Vildan Esenyel, itibar yönetiminin bankacılık alanına bakıldığında diğer sektörlerden farkının olduğunu ve bu itibarın bankacılık sektörü için yasalarla koruma altına alındığını belirtti. Esenyel, Dünyada bu kadar teknolojik akım ve atılımın ardından değişimin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek bu değişimin üreticiler kadar tüketicilerin de algılarını etkilediğini belirtti. Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Husmat, dijital dönüşümle ilgili önümüze çıkan iki faktör olduğunu belirtip bu faktörlerin birincisinin müşteri ikincisinin ise rekabet olduğunu belirtti.
 

Etiketler: ekonomi, finans, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC, vildan esenyel

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç