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Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta azaldı

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 9 oranında azalarak 83,9 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ağustosta azaldı

29 Ağustos 2018 10:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında azalarak 92,2 değerinden 83,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. 

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 68,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 88 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,8 değerine geriledi.  

 

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