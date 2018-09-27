Ekonomik güven endeksi azaldı !

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15,4 oranında azalarak 83,9 değerinden 71 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 59,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 90,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 88,5 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 57,3 değerine geriledi.